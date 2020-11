Lyžiarska vojna. Rakúsko chce strediská otvoriť, susedia sú proti

Cez Vianoce sa zrejme lyžovať nebude.

25. nov 2020 o 20:34 Lukáš Onderčanin

VIEDEŇ, BRATISLAVA. Ischgl patrí medzi najobľúbenejšie rakúske lyžiarske strediská. Cestujú sem ľudia z celej Európy, aby si užili nielen lyžovačku, ale aj atraktívny nočný život priamo pod zjazdovkami.

Práve Ischgl sa na jar tohto roka premenil na jedno z epicentier koronavírusu. Kým v meste už objavili prvé prípady, diskotéky a bary naďalej fungovali. Zo strediska, ktoré teraz čelí hromadnej žalobe za nezvládnutie nákazy, sa podľa odborníkov rozniesol vírus až do 45 krajín.

V Ischgli chcú tento rok v lyžiarskej sezóne pokračovať, avšak s mnohými obmedzeniami. Do hygienických opatrení investovalo stredisko viac ako 700-tisíc eur, zrušia tiež párty pod svahom a návštevníci v reštauráciách sa budú registrovať.

Ani to však zimnú sezónu zachrániť nemusí – kým Rakúsko hovorí o začatí lyžovačky v polovici decembra, susedné Bavorsko by bolo najradšej, keby Nemci do Rakúska vôbec necestovali. Bez vianočnej lyžovačky zrejme zostanú aj talianske strediská.

Európsky zákaz?

Keď sa v septembri začala lyžiarska sezóna na tirolskom ľadovci Hintertux, stredisko vyzývalo lyžiarov, aby dodržiavali viaceré opatrenia. V lanovkách boli nutné rúška či šatky, v reštauráciách sa dalo len sedieť.

Po pár dňoch sa však objavili videá z prepchatých radov z čakania na lanovky a stredisko čelilo kritike.