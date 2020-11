Výbor maďarského parlamentu podporil sprísnenie zákona o voľbách

Nadchádzajúce parlamentné voľby v Maďarsku sa konajú v roku 2022.

24. nov 2020 o 20:25 TASR

BUDAPEŠŤ. Výbor maďarského parlamentu pre spravodlivosť v utorok v Budapešti schválil sprísnený návrh novely volebného zákona, ktorý v konečnom dôsledku núti opozíciu k zjednoteniu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Informovalo o tom internetové vydanie ľavicového denníka Népszava.

Podľa tohto návrhu musia politické strany na zostavenie celoštátnych kandidátskych listín postaviť kandidáta až v 71 jednomandátových volebných obvodoch namiesto doterajších 27.

Súvisiaci článok Kríza najviac zasiahla Maďarov. Vždy sa nejako dohodneme, hovorí Orbán Čítajte

Voliči v Maďarsku volia 199 poslancov parlamentu zmiešaným volebným systémom - 106 väčšinovo z jednomandátových volebných obvodov a 93 poslancov pomerným systémom z celoštátnej kandidačnej listiny.

Z informácií Népszavy vyplýva, že vo vládnej strane Fidesz sa domnievajú, že spoločná opozičná kandidačná listina, ku ktorej by bola touto novelou opozícia prinútená, by bola z hľadiska výsledkov volieb pre opozíciu menej účinná, pretože osoba expremiéra Ferenca Gyurcsánya by mnohých voličov od volieb odradila.

Šéf úradu vlády Gergely Gulyás v polovici októbra ešte popieral, že by vláda, prípadne strany vládneho bloku Fidesz-KDNP, chceli akokoľvek zasahovať do volebného systému.

Nadchádzajúce parlamentné voľby v Maďarsku sa konajú v roku 2022. Platné právne normy neumožňujú meniť pravidlá volieb rok pred voľbami, preto zostalo vláde na takéto úpravy iba niekoľko mesiacov.

Opozičné strany kritizujú Orbánov kabinet za to, že uprostred pandemickej krízy rieši namiesto boja proti šíreniu nákazy koronavírusom volebný zákon.

Navrhovaná novela výrazne komplikuje voľby malým stranám a v prípade jej schválenia by opozičné strany museli namiesto doposiaľ plánovaných dvoch kandidačných listín zostaviť jednu.

Podľa poslanca Demokratickej koalície (DK) Gergelya Aratóa môže vláda upravovať volebný zákon akokoľvek, opozícia sa podľa jeho slov bude vedieť dohodnúť na spolupráci tak, aby v každom jednomandátovom obvode mala iba jediného kandidáta.