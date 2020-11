Nezatkli ma ani v Iraku, hovorí fotoreportérka poľských protestov

Polícia na poľských protestoch pritvrdzuje.

24. nov 2020 o 20:03 Lukáš Onderčanin

VARŠAVA, BRATISLAVA. Najskôr zablokovali jeden z varšavských mostov. Potom sa tri ženy pripútali k budove ministerstva školstva a skandovali heslo „sloboda interrupcií, sloboda vzdelávania“. Protest sa napokon skončil zadržaním štyroch osôb, medzi nimi aj poľskej fotoreportérky.

Hnutie Štrajk dievčat vychádza do poľských ulíc už viac ako mesiac, aby protestovalo proti rozhodnutiu ústavného súdu, ktorý de facto obmedzil v Poľsku prístup k interrupciám. Aj keď v uliciach už nie je 400-tisíc ľudí ako koncom októbra, protesty stále vidieť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aktivisti sa sťažujú na to, že polícia proti nim zasahuje čoraz tvrdšie. Vláda zase argumentuje protipandemickými opatreniami.

Neprimeraná sila

Agata Grzybowska fotografuje priebehy protestov posledné dva týždne, začala hneď, ako sa vyliečila z koronavírusu. Pondelkové zatknutie ju však prekvapilo.

„Fotografovala som revolúciu na kyjevskom Majdane, v Egypte aj konflikt v Sýrii či v Iraku, na mnohých nebezpečných miestach. No nikdy sa mi nestalo, že by ma počas výkonu mojej práce fotoreportérky zatkli. Teraz v Poľsku to bolo prvýkrát,“ hovorí pre SME fotoreportérka, ktorá pracuje pre agentúru RATS aj denník Gazeta Wyborcza.