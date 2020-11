Babiš chce v Česku do Vianoc antigénové testovanie

Testovanie by bolo dobrovoľné a zadarmo.

24. nov 2020 o 14:07 SITA

BRATISLAVA. Český premiér Andrej Babiš chce, aby sa ľudia mohli pred Vianocami zadarmo otestovať antigénovými testami na ochorenie COVID-19.

Preto je podľa neho nutné, aby české ministerstvo zdravotníctva čo najskôr predložilo plán antigénového testovania. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz.

"Bol by som veľmi rád, aby sme umožnili všetkým občanom aspoň týždeň či desať dní pred Vianocami sa nechať dobrovoľne a zadarmo testovať antigénovými testami," povedal Babiš v utorok na veliteľskom zhromaždení armády.

Ako ďalej uviedol, predpokladom je, aby sa Česká republika dostala do tretieho stupňa v rámci protiepidemického systému a ľudia sa mohli viac zhromažďovať.

"Bola by to dobrá vec, bolo by to efektívne," skonštatoval predseda českej vlády s tým, že by o antigénové testovanie, ktoré je lacnejšie ako PCR testy, podľa neho mohol byť záujem a rezort zdravotníctva ho musí pripraviť.



Od armády očakáva Babiš súčinnosť. Na zhromaždení jej však aj poďakoval za doterajšiu spoluprácu pri zvládaní epidémie koronavírusu.