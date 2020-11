Anglicko skráti karanténu pre ľudí prichádzajúcich z rizikových krajín

Predpisy budú viac v súlade s praxou v ostatných európskych štátoch.

24. nov 2020 o 16:27 SITA

LONDÝN. Anglicko skracuje dvojtýždňovú karanténu pre ľudí prichádzajúcich z krajín, ktoré z hľadiska pandémie nie sú na jeho zozname bezpečných krajín.

Od 15. decembra bude povinná izolácia cestujúcich trvať už len päť dní, ak ich test na ochorenie COVID-19 bude po uplynutí tejto lehoty negatívny.

Zmena pravidiel karantény v Anglicku, ktorú ohlásili v utorok, znamená, že tieto predpisy budú viac v súlade s praxou v ostatných európskych štátoch.



Ľudia cestujúci do Anglicka si budú môcť na piaty deň po príchode dať urobiť test v súkromnej firme, ktorý by mal stáť zhruba sto libier. Výsledky sú zvyčajne k dispozícii do 48 hodín, ale niekedy už v deň testu.

Tim Alderslade, generálny riaditeľ združenia britských leteckých spoločností Airlines U.K., uviedol, že ohlásenie kratšieho obdobia karantény poskytuje "svetlo na konci tunela pre letecké odvetvie a ľudí, ktorí chcú ísť na dovolenku".



Podľa Marka Tanzera, šéfa britskej asociácie cestovných kancelárií, nový program testovania by mal zvýšiť atraktivitu cestovania do zahraničia "pre dovolenkárov aj pre ľudí cestujúcich služobne".

"Naša nová stratégia testovania nám umožní cestovať slobodnejšie, navštevovať svojich blízkych a realizovať medzinárodný obchod," uviedol britský minister dopravy Grant Shapps.