Biden buduje tím skúsených. Kto bude v jeho vláde?

Trump spustil odovzdávanie moci.

24. nov 2020 o 12:43 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Odstúpil od parížskej klimatickej dohody, od dohody o obmedzení iránskeho jadrového programu, vycúval zo Svetovej zdravotníckej organizácie, začal spochybňovať tradičné spojenectvá aj zdravotnícku reformu.

Donald Trump počas štyroch rokov svojho vládnutia venoval množstvo energie tomu, aby zvrátil kľúčové body vládnutia svojho predchodcu Baracka Obamu. V zahraničnej politike Spojených štátov nie je bežné, že by sa administratíva tak zásadne vyhranila voči svojim predchodcom, zachováva sa kontinuita.

V januári moc preberie bývalý viceprezident Baracka Obamu Joe Biden, ktorý Trumpovo vládnutia označuje za odchýlku od tradičnej americkej politiky. Prvé predstavené mená budúcej Bidenovej administratívy naznačujú, že aj tentoraz príde k veľkej zmene, aj keď politika spred roka 2016 sa do Bieleho domu celkom nevráti.

Tím so skúsenosťami

Do funkcií v diplomatických, spravodajských alebo ekonomických funkciách sa dostanú ľudia, ktorí už pôsobili v Obamovej administratíve, väčšinou sa poznajú a z toho obdobia dobre poznajú aj Bidena. Poznajú sa aj s republikánmi, takže by nemali mať problém pri schvaľovaní svojich nominácií v Senáte.

Budúci prezident sa chce prezentovať tímom so skúsenosťami a odbornosťou, čo je do veľkej miery v rozpore s tým, čo robil Trump, ktorý do vplyvných funkcií dosadil svojho zaťa alebo jemu lojálnych ľudí bez dostatočných skúseností.

„Všetci vyznávajú základné princípy demokratického establišmentu v oblasti zahraničnej politiky,“ píše denník New York Times. „Medzinárodnú spoluprácu, silné americké spojenectvá a líderstvo, ale zároveň sú po vojnách v Iraku a v Afganistane opatrní voči zahraničným intervenciám.“