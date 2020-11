Koronavírus vo svete: Situácia na Ukrajine je stále vážna

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie koronavírusu. Ako sa vyvíja situácia na Ukrajine, v Česku a ďalších krajinách?

24. nov 2020 o 10:06 TASR, SITA, ČTK

https://public.flourish.studio/story/230110/embed

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

Správu priebežne aktualizujeme.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/NMre6IAAAiU

Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 59 562 713

Počet vyliečených: 41 197 499

Počet úmrtí: 1 402 934 Zdroj: worldometers

Koronavírus v Česku

Koronavírus na Ukrajine Článok pokračuje pod video reklamou

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Česku Celkový počet potvrdených prípadov: 496 638

Počet vyliečených: 405 982

Počet úmrtí: 7360

​ V Česku potvrdili testy v pondelok 4377 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 62 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v utorok ráno na webe českého ministerstva zdravotníctva.

Celkový počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 sa od vypuknutia pandémie zvýšil na 7360. Tieto údaje bývajú doplňované spätne aj za niekoľko dní, preto sa často menia.

Česko momentálne eviduje 496 638 potvrdených a 83 296 aktívnych prípadov nákazy. Z ochorenia COVID-19 sa tam doteraz vyliečilo 405 982 osôb. Hospitalizovaných bolo do pondelňajšej 18.00 h 5296 pacientov, stav 828 z nich je vážny.

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Koronavírus na Ukrajine Celkový počet potvrdených prípadov: 647 976

Počet vyliečených: 299 358

Počet úmrtí: 11 263

Ukrajinské ministerstvo zdravotníctva v utorok konštatovalo, že epidemiologická situácia v krajine je naďalej vážna. Za posledných 24 hodín sa nákaza koronavírusom SARS-CoV-2 potvrdila u ďalších 12 287 ľudí. Pribudlo 188 úmrtí a 8298 ľudí sa z choroby uzdravilo.

Podľa agentúry Ukrinform o tom na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook informoval minister zdravotníctva Maxym Stepanov, ktorý sa momentálne tiež lieči z nákazy koronavírusom nového typu.

Minister dodal, že medzi novými nakazenými je aj 533 detí a 570 zdravotníkov.

Za posledných 24 hodín bolo vykonaných 61 567 testov, z nich 35 425 boli testy metodikou PCR.

Najvyšší prírastok v počte nakazených hlási Kyjev (+1422), Kyjevská (+1089), Dnipropetrovská (+952), Odeská (+865) a Zaporižská oblasť (+800).

Šéf rezortu zdravotníctva sa tiež na svojom facebookovom profile poďakoval občanom za to, že rešpektovali vládne nariadenie o celoplošnej karanténe, ktoré platilo opäť počas uplynulého víkendu. Dodal, že efekt tohto opatrenia, ktorého cieľom bolo "zastaviť katastrofálny nárast ochorení", sa prejaví až po 1. decembri.

Informoval aj, že ministerstvo informatizácie v spolupráci s rezortom zdravotníctva vyvíjajú mechanizmus na detekciu osôb, ktoré boli v kontakte s nakazenými. Takéto osoby by dostali SMS správu, že sú tzv. kontaktom, a museli by ísť do karantény.

Nerešpektovanie karantény by sa trestalo, dodal Stepanov, ktorý spresnil, že zavedenie tohto systému na Ukrajine si vyžaduje zmenu legislatívy.

https://public.flourish.studio/story/225979/embed

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.