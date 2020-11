Afganský viceprezident chce zistiť, kto je zodpovedný za útok v Kábule

Útok si vyžiadal osem životov.

22. nov 2020 o 11:51 TASR

Kábul 22. novembra (TASR) - Afganský viceprezident Amrulláh Sálih v nedeľu prisľúbil, že vláda vypátra osoby zodpovedné za sobotňajší raketový útok v hlavnom meste Kábul, ktorý si vyžiadal najmenej 10 obetí na životoch.

K útoku sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS), no úrady podozrievajú afganské militantné hnutie Taliban, informuje agentúra AFP.

Kábulom v sobotu otriasla séria hlasných výbuchov. Niekoľko rakiet dopadlo do blízkosti silne opevnenej Zelenej zóny, kde sídli množstvo ambasád a medzinárodných spoločností. Rakety poškodili niekoľko budov vrátane iránskeho veľvyslanectva a lekárskeho komplexu.

"Zistíme, kto pomohol s prepravou materiálu (rakiet) použitých pri útoku," uviedol Sálih na sociálnej sieti po stretnutí s bezpečnostnými úradníkmi. Oznámil, že útok si vyžiadal desať mŕtvych a ďalších 51 zranených.

Aj napriek tomu, že k útoku sa prihlásili bojovníci IS, afganskí predstavitelia obvinili Taliban. Ten však poprel akúkoľvek zodpovednosť za sobotňajší útok.

Pentagón tento týždeň oznámil, že čoskoro stiahne z Afganistanu približne 2000 vojakov, čím urýchli časový plán odsunu svojich jednotiek stanovený na základe februárovej dohody medzi Washingtonom a Talibanom. Americkí vojaci by sa podľa tejto dohody mali úplne stiahnuť z Afganistanu do polovice budúceho roka, a to výmenou za bezpečnostné záruky Talibanu.

Taliban po prvý raz vedie rozhovory s afganskou vládou. Začali sa 12. septembra v katarskej metropole Dauha, takmer okamžite však uviazli na rozporoch okolo svojho programu, témach rokovaní a náboženských záležitostiach.