Twitter odovzdá Bidenovi prezidentský účet v deň inaugurácie

POTUS je skratka z anglického President of the United States - prezident Spojených štátov.

21. nov 2020 o 21:36 TASR

SAN FRANCISCO. Sociálna sieť Twitter prevedie kontrolu nad spravovaním oficiálneho prezidentského účtu @POTUS novozvolenému prezidentovi USA Joeovi Bidenovi 20. januára 2021, v deň jeho inaugurácie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Daný účet patrí úradujúcemu prezidentovi Spojených štátov a odlišuje sa od účtu @realDonaldTrump, ktorý používa dosluhujúci šéf Bieleho domu Donald Trump na svoje často kontroverzné tvíty, informovala v sobotu tlačová agentúra Reuters.

POTUS je skratka z anglického President of the United States - prezident Spojených štátov.

Súvisiaci článok Trump sa znova vyhlásil za víťaza volieb, niektorí Republikáni sú znepokojení Čítajte

"Twitter sa aktívne pripravuje podporiť prevod inštitučných twitterových účtov Bieleho domu na 21. január 2021. Tak ako aj pri prezidentskej zmene v roku 2017 tento proces sprevádzajú úzke konzultácie so Správou národných archívov a záznamov," uviedla spoločnosť.

Twitter v deň inaugurácie odovzdá i ďalšie oficiálne účty Bieleho domu ako @FLOTUS (First Lady of the United States - prvá dáma Spojených štátov), @VP (Vice president - viceprezident) či @whitehouse (White House - Biely dom).

Podľa internetového týždenníka Politico si odovzdanie účtu @POTUS nevyžaduje zdieľanie informácií medzi Trumpovým tímom a prichádzajúcim tímom Bidena.

Zatiaľ čo sa demokrat Biden po tom, ako ho americké médiá 7. novembra vyhlásili za víťaza prezidentských volieb, pripravuje na slávnostnú inauguráciu, republikán Trump naďalej odmieta prijať svoju porážku a bez dôkazov tvrdí, že voľby boli sfalšované.

Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí Joea Bidena za 46. prezidenta Spojených štátov, sa zíde 14. decembra. Biden, ktorý v piatok oslávil svoje 78. narodeniny, prevezme úrad ako najstarší prezident v dejinách USA.