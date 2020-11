Útok v Kábule si vyžiadal najmenej osem mŕtvych

Desiatky osôb utrpelo pri útoku zranenia.

21. nov 2020 o 12:10 TASR

KÁBUL. Najmenej osem ľudí prišlo o život a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri sobotňajšom útoku v hlavnom meste Kábul.

Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na afganské ministerstvo vnútra.

Raketový útok

"Teroristi vystrelili na mesto Kábul 23 rakiet. Podľa prvotných informácií bolo zabitých osem ľudí a ďalších 31 utrpelo zranenia," uviedol hovorca ministerstva vnútra, ktorý z útoku obvinil afganské militantné hnutie Taliban. Samotný Taliban poprel akúkoľvek zodpovednosť za sobotňajší útok.

Podľa AFP niekoľko rakiet dopadlo do blízkosti silne opevnenej Zelenej zóny, kde sídli množstvo ambasád a medzinárodných spoločností. Hovorca kábulskej polície potvrdil, že došlo k vystreleniu "viacerých rakiet". Na fotografiách zverejnených na sociálnych sieťach vidno poškodenú vonkajšiu stenu veľkého lekárskeho komplexu.

Stiahnutie vojakov

Pentagón tento týždeň oznámil, že čoskoro stiahne z Afganistanu približne 2000 vojakov, čím urýchli časový plán odsunu svojich jednotiek stanovený na základe februárovej dohody medzi Washingtonom a militantným hnutím Talibanom.

Americkí vojaci by sa podľa tejto dohody mali úplne stiahnuť z Afganistanu do polovice budúceho roka, a to výmenou za bezpečnostné záruky Talibanu.

Taliban po prvý raz vedie rozhovory s afganskou vládou. Začali sa 12. septembra v katarskej metropole Dauha, takmer okamžite však uviazli na rozporoch okolo svojho programu, témach rokovaní a náboženských záležitostiach.

Úradujúci prezident USA Donald Trump opakovane prisľúbil ukončiť "nekonečné vojny" vrátane pretrvávajúceho konfliktu v Afganistane. Ten sa začal Spojenými štátmi vedeným vojenským zásahom proti režimu Talibanu po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 a stal sa najdlhšou vojnou, akú USA kedy viedli.

Novozvolený americký prezident Joe Biden tiež podporuje ukončenie vojny v Afganistane, podľa analytikov by však nepresadzoval taký rýchly odsun vojakov z tejto krajiny.