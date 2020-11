Česko začne od pondelka uvoľňovať opatrenia, skráti sa aj zákaz vychádzania

Krajina sa prepne zo stupňa 5 do stupňa 4.

20. nov 2020 o 18:15 SITA

BRATISLAVA. Česká vláda v piatok počas zasadnutia prostredníctvom videokonference rozhodla, že sa v krajine od pondelka 23. novembra zmierni stupeň pohotovosti v protiepidemickom systéme PES.

Informuje o tom spravodajský portál TN.cz. "Od pondelka sa celá Česká republika prepne zo stupňa 5 do stupňa 4," informoval minister zdravotníctva Jan Blatný.

Predĺži sa tak otváracia doba obchodov do 23:00, zákaz vychádzania sa skráti o dve hodiny a ľudia tak budú môcť byť vonku do 23:00, stretnúť sa bude môcť šesť ľudí, nie len dvaja, na svadobných a pohrebných obradoch a bohoslužbách bude môcť byť maximálne 20 ľudí. Povolený tiež bude nákup vianočných stromčekov, ozdôb a kaprov.

Niektorí členovia vlády by pritom uvítali aj ďalšie zmiernenie opatrení nad rámec toho, čo stanovuje štvrtý stupeň systému PES.

Minister priemyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček sa už podľa TN.cz pred niekoľkými dňami nechal počuť, že na piatkovej schôdzi vlády navrhne, aby sa v nedeľu opäť otvorili obchody a aby sa zvýšil počet zákazníkov, ktorí môžu byť súčasne v predajni. Minister zdravotníctva však nesúhlasil a Havlíček sa nakoniec návrhu vzdal.

Ak sa však situácia v Česku bude vyvíjať dobre, mohla by vláda koncom budúceho týždňa rozhodnúť o vyhlásení tretieho stupňa, ktorý by platil od pondelka 30. novembra. Potom by sa mohli otvoriť všetky obchody a čiastočne aj reštaurácie.