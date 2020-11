Brusel varuje Maďarsko pred ruskou vakcínou proti koronavírusu

Vzorky ruskej vakcíny už dorazili do Budapešti.

19. nov 2020 o 20:06 TASR

BUDAPEŠŤ. Plány Maďarska dovážať a prípadne aj používať ruskú vakcínu Sputnik proti novému druhu koronavírusu vyvolávajú podľa Európskej komisie bezpečnostné obavy a môžu tiež podkopať všeobecnú dôveru voči očkovacím látkam.

Informovala o tom agentúra Reuters.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ak by maďarská vláda pristúpila k testovaniu ruskej vakcíny, prípadne by ju aj vyrábala, bol by to podľa Bruselu bezprecedentný prípad, citovalo zo štvrtkového vyhlásenia eurokomisie internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság (HVG).

Súvisiaci článok Únia pre členské štáty vybavila západnú vakcínu, Maďarsko chce čakať na Moskvu Čítajte

V Európskej únii totiž nie je možné uviesť na trh očkovaciu látku, ktorá nemá povolenie Európska agentúra pre lieky (EMA).

Maďarská vláda zatiaľ nereagovala na otázku Reuters, či proces povoľovania ruskej vakcíny mieni realizovať vo vlastnej réžii, alebo prostredníctvom procesov EÚ.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó predtým vo štvrtok oznámil, že odborníci maďarského štátneho laboratória už môžu začať testovať ruskú vakcínu proti novému druhu koronavírusu. Jej desať vzoriek totiž v tento deň letecky doviezli z Ruska do Budapešti.

Podľa jeho slov je Maďarsko prvou európskou krajinou, ktorá dostala vzorky očkovacej látky. "Maďarskí experti majú vakcínu analyzovať tak, aby (následne) padlo odborne podložené rozhodnutie o prípadnom použití ruskej očkovacej látky," dodal Szijjártó.

Šéf maďarskej diplomacie ešte 13. novembra povedal, že s ruskou stranou pokračujú rokovania aj o prípadnej výrobe tejto očkovacej látky na území Maďarska.