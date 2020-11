Nelogické opatrenia, bez vysvetlení. Český núdzový stav posielajú na súd

Český parlament predĺžil núdzový stav.

19. nov 2020 o 18:02 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Ešte pred necelým mesiacom malo Česko jeden z najvyšších počtov nakazených na Covid-19 na počet obyvateľov na svete, len 4. novembra ich odhalili viac ako 15-tisíc.

V stredu to bolo už „len“ 5515 nových prípadov, oproti strede minulého týždňa je to pokles o viac ako tritisíc prípadov.

Vláda na čele s ministrom zdravotníctva Janom Blatným však stále varuje, že víťazstvo nad Covidom-19 je ešte ďaleko.

„Vývoj epidémie koronavírusu vykazuje známky brzdenia, je však nevyhnutné pokračovať v dodržiavaní vládnych opatrení,“ povedal vo štvrtok v českom parlamente Blatný, keď poslancov presviedčal o nutnosti predĺžiť núdzový stav o ďalších 30 dní, aby sa skončil až 20. decembra, a nie už tento piatok.

S darčekmi aj choroba

Ak by poslanci núdzový stav neschválili a vláda by nemohla pred Vianocami obmedzovať prevádzku obchodov a mobilitu občanov, hrozila by podľa neho v januári tretia vlna pandémie.

„Všetci si budeme chcieť kúpiť darčeky. Okrem darčekov si kúpime aj chorobu a prenesieme ju do rodín,“ povedal minister poslancom podľa webu Aktuálně.cz.