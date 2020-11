Rokovanie Únie a Británie o obchodnej dohode stopol pozitívny test

Pozitívny test na ochorenie COVID-19 potvrdili u vyjednávača zastupujúceho záujmy Únie.

19. nov 2020 o 16:18 SITA

BRUSEL. Rokovania o "pobrexitovej" obchodnej dohode medzi Európskou úniou (EÚ) a Veľkou Britániou, ktoré sa nachádzajú v rozhodujúcej fáze, museli pozastaviť pre výskyt koronavírusu.

Pozitívny test na ochorenie COVID-19 potvrdili u vyjednávača zastupujúceho záujmy "európskej dvadsaťsedmičky".

Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier sa preto s britským náprotivkom Davidom Frostom dohodol, že na krátky čas prerušia rokovania na ich úrovni. Meno pozitívne testovaného člena tímu EÚ neprezradil, dodal však, že rozhovory na nižších úrovniach budú ďalej pokračovať.



Akékoľvek zdržanie v rokovacom procese môže spôsobiť, že pre vyjednávačov oboch zainteresovaných strán bude čoraz ťažšie uzavrieť dohodu do konca tohto kalendárneho roka, keď sa skončí prechodné obdobie po vystúpení Británie z eurobloku.



Ak nedôjde k včasnej dohode, podniky na oboch stranách Lamanšského prielivu budú od 1. januára čeliť clám a ďalším prekážkam v oblasti obchodu.

Poškodilo by to ekonomiky na oboch stranách, ale negatívnejší dopad by to malo na Spojené kráľovstvo, ktorého hospodárstvo v ostatných mesiacoch trpí pre pandémiu koronavírusu.