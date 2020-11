Krastev: Trumpova prehra spustí apokalyptickú náladu aj v Európe

Túto krízu Európska únia nemôže len tak nechať odznieť, využíva ju na svoju konsolidáciu, hovorí bulharský politológ IVAN KRASTEV, jeden z popredných analytikov strednej a východnej Európy.

Už po prvej jarnej vlne koronavírusu sa pokúsil v knižnej eseji načrtnúť ďalší vývoj Únie, ktorá po počiatočnom šoku zareagovala vytvorením spoločného fondu a tým urobila historický krok k spoločnému dlhu.

Akou správou sú pre Európu výsledky amerických volieb?

Tých správ je viac. Prvá je, že Spojené štáty sú rozdelená a nesmierne polarizovaná spoločnosť a nejaký čas to tak zostane.

Druhá správa je, že Joe Biden síce porazil Donalda Trumpa v ‚referende‘ o tom, čo prezident robil posledné štyri roky, no Trump zvýšil počet svojich stúpencov, aj keď zostali v menšine. V tomto smere vidíme veľkú reštrukturalizáciu amerického politického systému.

Najväčšie obavy mám však z toho, že tieto voľby mali znamenať zníženie neistoty v USA i vo svete. My však vidíme viac neistoty než predtým. Trump odmieta uznať výsledky volieb. Čaká nás rozdelená vláda, pretože republikáni si zrejme udržia väčšinu v Senáte, takže netušíme, čo sa Bidenovi podarí dosiahnuť. Celá tá nestabilita, ktorá vznikla v čase pandémie, s nami nejaký čas zostane.

Môžeme už v Európe robiť nejaké závery a pripravovať sa na niečo alebo sme zatiaľ v situácii, keď môžeme len sedieť a pozerať sa, čo sa deje?

Ja by som skôr sedel a čakal. Trumpovo rozhodnutie odmietnuť výsledok volieb vyzerá oveľa transformatívnejšie než jeho víťazstvo v roku 2016. Vtedy jeho víťazstvo vyslalo pozitívnu správu populistom na celom svete, že je to koniec liberálnej hegemónie, že budúcnosť patrí im. Steve Bannon (ultrapravicový podnikateľ a bývalý Trumpov poradca - pozn. red.) hovoril ako Lenin po boľševickej revolúcii.

Teraz Trump prehral a ja sa bojím, že to spustí apokalyptickú náladu, ktorá bude viditeľná nielen v USA. Vytvára sa totiž dojem, že to sú posledné a rozhodujúce voľby, a preto nemôžete ustúpiť. Ak demokracia verí, že každé voľby sú tie posledné a rozhodujúce, je to pozvánka k samovražde.