Trump je podľa Zemana trápny, mal by uznať prehru

Trump sa opakovane označil za víťaza volieb, hoci čísla ukazujú, že víťazom je jeho súper Biden.

19. nov 2020 o 12:45 TASR

PRAHA. Americký prezident Donald Trump by to mal vzdať a mal by umožniť svojmu nástupcovi Joeovi Bidenovi prevziať úrad. Myslí si to český prezident Miloš Zeman, podľa ktorého je Trumpova snaha označovať sa za víťaza volieb trápna.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zeman síce neupiera americkej hlave štátu možnosť preskúmania výsledkov volieb, ale podľa jeho slov "by bolo omnoho rozumnejšie to vzdať, nebyť trápny a umožniť novému prezidentovi, aby sa ujal svojej funkcie", uviedol Zeman, ktorého vo štvrtok citoval portál Novinky.

To, či zvolením nového amerického prezidenta dôjde k zmene vzťahu USA k Európe, sa podľa českej hlavy štátu ešte len ukáže.

Súvisiaci článok Trump pokračuje v spochybňovaní volieb, je stále agresívnejší Čítajte

Republikán Trump sa opakovane označil za víťaza volieb, hoci čísla ukazujú, že víťazom je jeho demokratický súper Biden, ktorému už Zeman medzitým zagratuloval k víťazstvu.

Zeman však pred predošlými prezidentskými voľbami v USA patril medzi Trumpových podporovateľov. Keď mu v roku 2016 gratuloval k zvoleniu, okrem iného poznamenal, že jeho samotného "politickí oponenti nazývali 'českým Donaldom Trumpom'".

Približne polovica republikánskych voličov verí tomu, že Trump "oprávnene vyhral" voľby, avšak o víťazstvo ho obrali rozsiahle volebné podvody, ktoré zvýhodnili Bidena. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorého výsledky v stredu zverejnila spoločnosť Ipsos.

Biden sa stal víťazom amerických prezidentských volieb z 3. novembra po tom, ako zvíťazil v kľúčovom štáte Pensylvánia. Americké médiá ho vyhlásili za víťaza volieb 7. novembra.

Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí Joea Bidena za prezidenta a Kamalu Harrisovú za viceprezidentku, sa zíde 14. decembra. Jednotlivé štáty musia do Washingtonu doručiť svoje správy s overenými konečnými výsledkami najneskôr 8. decembra.