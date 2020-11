Austrálski vojaci neoprávnene zabili vo vojne v Afganistane 39 ľudí

Úrady vyšetrujú 19 súčasných alebo bývalých vojakov.

19. nov 2020 o 10:49 SITA

BRATISLAVA. Austrálski elitní vojaci neoprávnene zabili počas vojny v Afganistane 39 ľudí.

Vyplýva to z dlho očakávanej správy Austrálskych obranných síl (ADF) po štvorročnom vyšetrovaní pochybení vo svojich radoch.

Za zabitie "väzňov, farmárov alebo civilistov" v rokoch 2009 - 2013 by malo podľa správy, o ktorej informuje spravodajský portál BBC, čeliť policajnému vyšetrovaniu 19 súčasných alebo bývalých vojakov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vojaci vzali zákon do vlastných rúk

Podľa správy existujú dôveryhodné dôkazy, že 25 príslušníkov špeciálnych síl sa zúčastnilo priamo alebo ako spoluvinníci na nezákonných zabitiach v rámci 23 rôznych incidentov.

Súvisiaci článok USA v polovici januára znížia počty vojakov v Afganistane aj v Iraku Čítajte

Náčelník ADF Angus Campbell vo štvrtok novinárom povedal, že žiaden z incidentov sa nedá pripísať "zápalu boja" a nestal sa za okolností, pri ktorých nebol neznámy, zmätočný alebo mylný úmysel páchateľa.

Existujú alarmujúce dôkazy o tom, že niektorí vojaci zo Špeciálnej leteckej služby (SAS) "vzali zákon do svojich rúk", vysvetlil generál s tým, že "správa konštatuje, že narušenú kultúru prijali a umocnili niektorí skúsení, charizmatickí a vplyvní poddôstojníci a ich chránenci, ktorí sa snažili spojiť vynikajúcu vojenskú úroveň s egom, elitárstvom a oprávnením".



Akademička Samantha Crompvoets, ktorá viedla prvotný výskum incidentov, sa pre BBC vyjadrila, že to boli "úmyselné, opakované a cielené vojnové zločiny", ktoré v niektorých prípadoch "zahŕňali veľmi vplyvných poddôstojníkov".



Spomínané vyšetrovanie zahŕňalo rozhovory s viac ako 400 svedkami. Okrem iného poskytlo dôkazy o tom, že napríklad služobne mladší vojaci si mali pripísať svoje prvé zabitie zastrelením väzňov alebo že zločiny malo utajiť umiestnenie zbraní a ďalších predmetov blízko tiel.

Ďalšie dva incidenty podľa správy predstavujú vojnový zločin "krutého zaobchádzania".

Vyšetrovanie môže trvať roky

Campbell tiež uviedol, že činnosť eskadry SAS ukončili. Ako doplnil, je povinnosťou ADF, aby "veci napravila".



Afganistan sa v tejto súvislosti vyjadril, že ho Austrália ubezpečila o svojom záväzku "zabezpečiť spravodlivosť".



Austrálsky premiér Scott Morrison minulý týždeň informoval, že vymenujú špeciálneho vyšetrovateľa, aby zvážil stíhanie súvisiace s informáciami zo správy. Médiá informovali, že by policajné vyšetrovania mohli trvať roky, než by sa začali prípadné súdne procesy.



Vláda sa tiež chystá zriadiť nezávislú dozornú skupinu, ktorá bude poskytovať "zodpovednosť a transparentnosť mimo riadiaceho systému ADF".



Austrália má v súčasnosti v Afganistane zhruba 400 vojakov v rámci pretrvávajúceho mierového úsilia spolu so Spojenými štátmi a ďalšími spojencami.