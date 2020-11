Americkú Snemovňu povedie aj v ďalšom období Pelosiová

Demokratická strana si v Snemovni reprezentantov zaistila vo voľbách opäť väčšinu kresiel.

18. nov 2020 o 21:17 TASR

WASHINGTON. Kongresmani americkej Demokratickej strany v stredu rozhodli o tom, že Nancy Pelosiová bude ich líderkou aj v nasledujúcom dvojročnom funkčnom období, počas ktorého bude prezidentský úrad zastávať demokrat Joe Biden.

Pelosiovú tak formálne opäť nominovali na post šéfky Snemovne reprezentantov Kongresu USA, ktorú zastáva od januára 2019. Informovali o tom agentúry AP a Reuters.

"Myslím že (hlavná) téma, ktorou sa budeme ďalej zaoberať, sa musí týkať spravodlivosti v hospodárstve, zdravotníctve a udržiavania zákona i poriadku," povedala Pelosiová po virtuálnom hlasovaní kongresmanov.

V tejto súvislosti požiadala svojich kolegov, aby s rešpektom načúvali svojim voličom aj sebe navzájom. "Joe Biden je zjednotiteľ, čo nám naše pôsobenie uľahčí," dodala.

Voľba nového predsedu Snemovne reprezentantov - dolnej komory Kongresu Spojených štátov - sa bude konať v januári budúceho roku, ked sa zíde novozvolený Kongres. Demokratická strana si v Snemovni reprezentantov zaistila vo voľbách 3. novembra opäť väčšinu kresiel, hoci o niečo menšiu, než v predchádzajúcom období.

Znovuzvolenie 80-ročnej Pelosiovej za šéfku Snemovne by preto malo byť s najväčšou pravdepodobnosťou iba formalitou. Samotná politička naznačila, že sa o túto funkciu bude zrejme uchádzať už posledný raz, uviedol denník The New York Times.