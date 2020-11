Prepočítanie hlasov vo Wisconsine stálo Trumpa tri milióny dolárov

Trumpov tím sa v žiadostiach o prepočítanie odvoláva na nepodložené tvrdenia o manipulácii s lístkami.

18. nov 2020 o 19:07 TASR

MADISON. Kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa zaplatila volebnej komisii v americkom štáte Wisconsin poplatok vo výške troch miliónov dolárov za prepočítanie hlasov vo volebných okrskoch Milwaukee a Dane.

Trumpov tím sa v žiadostiach o prepočítanie hlasov odvoláva na nepodložené tvrdenia o manipulácii s hlasovacími lístkami.

Informovala o tom agentúra AP a denník The Guardian.

"Obyvatelia Wisconsinu si zaslúžia vedieť, či ich volebné procesy fungovali legálnym a transparentným spôsobom," uviedol právny zástupca Trumpovej kampane Jim Troupis.

Integrite výsledkov volieb podľa neho nemožno dôverovať bez prepočítania hlasov v spomínaných okrskoch a jednotných celoštátnych pravidiel pre posudzovanie spracovávania hlasov zaslaných poštou.

"Skutočné výsledky volieb sa dozvieme až potom, keď sa spočítajú legálne odovzdané hlasovacie lístky," dodal.

V okrskoch Milwaukee a Dane získal novozvolený americký prezident Joe Biden dohromady 577 455 hlasov v porovnaní s vyše 200 000 hlasmi, ktoré tam získal Trump. Biden dostal celkovo vo Wisconsine o zhruba 20 000 hlasov viac, ako dosluhujúci prezident.

Predložením potrebnej dokumentácie plánujú členovia Trumpovej kampane formálne požiadať o prepočítanie hlasov v stredu večer miestneho času.

Prepočítavanie hlasov by sa po tom, ako ho schváli predseda tamojšej volebnej komisie, mohlo začať už vo štvrtok, najneskôr v sobotu. Malo by však byť hotové do 1. decembra.

Proces prepočítania hlasov vo Wisconsine i v celej krajine v minulosti ovplyvnil výsledky volieb iba minimálne, pripomína AP. V roku 2016 prinieslo opätovné prepočítanie vo Wisconsine Trumpovi ďalších 131 hlasov.

Víťazom amerických prezidentských volieb z 3. novembra sa stal demokratický kandidát Biden po tom, čo zvíťazil v štáte Pensylvánia.

Bývalý viceprezident presiahol potrebnú hranicu 270 hlasov voliteľov a porazil tak svojho republikánskeho protikandidáta a úradujúceho šéfa Bieleho domu Trumpa. Informovali o tom v sobotu 7. novembra americké médiá vrátane televíznej stanice CNN a tlačovej agentúry AP.

Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí Joea Bidena za prezidenta a Kamalu Harrisovú za viceprezidentku, sa zíde 14. decembra.