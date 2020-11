Dánsky minister poľnohospodárstva rezignoval pre zabíjanie noriek

Vláda pre koronavírus nariadila utratiť milióny noriek, nemala však potrebnú legislatívu.

18. nov 2020 o 15:23 SITA

KODAŇ. Dánsky minister poľnohospodárstva Mogens Jensen v stredu odstúpil zo svojej funkcie, pričom priznal plnú zodpovednosť za nariadenie vlády o utratení všetkých noriek na farmách bez toho, aby to najprv zastrešila potrebná legislatíva.

"Dnes som informoval premiérku, že chcem rezignovať z vlády," vyjadril sa 57-ročný politik pre vysielateľa DR a zároveň sa ospravedlnil.

Utratenie zhruba 15 miliónov noriek nariadila vláda po tom, čo sa u nich na niektorých farmách objavil zmutovaný koronavírus, ktorým sa nakazili aj ľudia.

Hoci neexistujú dôkazy o tom, že by bol nebezpečnejší, vláda z bezpečnostných dôvodov rýchlo zakročila. Minulý mesiac začalo zabíjanie nakazených zvierat, no nariadenie prikazovalo utratiť aj zdravé jedince, aj keď na to vláda nemala právny základ.



Ľavicové strany, ktoré podporujú menšinovú vládu sociálnych demokratov, v stredu uviedli, že už nemajú dôveru v Jensena. Podobné výhrady má aj stredopravá opozícia.



Vláda sa medzičasom usilovala dosiahnuť politický konsenzus a v utorok uviedla, že rozhodnutie o utratení noriek teraz už podporuje parlamentná väčšina.



Dánske norkové farmy sú najväčším dodávateľom norkovej kožušiny na svete, pričom predstavujú 40 percent svetovej produkcie. Väčšinu z toho exportujú do Číny a Hongkongu. V Dánsku je 1 139 takýchto fariem, ktoré zamestnávajú približne šesťtisíc ľudí. Chovatelia tvrdia, že masové utratenie ukončí ich priemysel.