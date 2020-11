Polícia zlikvidovala provizórny tábor migrantov na predmestí Paríža

Migrantov z tábora previezli do centier, kde ich otestujú na nový typu koronavírusu.

17. nov 2020 o 18:41 TASR

SAINT-DENIS. Francúzska polícia vypratala v utorok pouličný tábor migrantov, ktorý sa nachádzal pred štadiónom Stade de France na parížskom predmestí Saint-Denis.

V stanovom tábore žilo približne 2000 migrantov pochádzajúcich prevažne z Afganistanu či afrických krajín, informovala agentúra AFP.

Do operácie, ktorá sa začala ešte pred úsvitom, boli nasadené desiatky policajtov. Migrantov z tábora, ktorý sa v posledných týždňoch značne rozrástol, previezli do centier, kde ich otestujú na nový typu koronavírusu.

Ak budú mať pozitívny výsledok, pôjdu do karantény, zatiaľ čo v prípade negatívneho výsledku ich prevezú do ubytovní vrátane športových hál v okolí Paríža. Na ich prevoz do 26 prístreškov bolo vyhradených približne 70 autobusov.

Väčšina z migrantov vyprataného tábora sú muži. Do Európy prišli sami a v uliciach Paríža žijú už celé mesiace - presúvajúc sa z jedného zlikvidovaného tábora do ďalšieho. Pochádzajú najmä z Afganistanu, niektorí sú však aj zo Sudánu, Etiópie či Somálska.

Paríž je pre migrantov často akousi kľúčovou zástavkou na ich ceste do iných európskych krajín, najčastejšie Británie. Vo francúzskej metropole a jej okolí zakladajú provizórne tábory, ktoré o niekoľko mesiacov neskôr zvyčajne zlikviduje polícia. V poslednom roku sa migranti presunuli z Paríža na jeho predmestia, čím sa snažili vyhnúť tomu, aby polícia ich tábory vypratala.

Polícia ešte v prvej jarnej vlne lockdownu vypratala menší tábor v meste Aubervilliers, taktiež ležiacom na predmestí Paríža a neďaleko štadióna Stade de France. V ňom bývalo zhruba 700 migrantov, pripomína AFP.

Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) upozorňuje v súvislosti so šírenými nového koronavírusu na preľudnenosť ubytovní pre migrantov. MSF otestovala ešte v októbri na koronavírus zhruba 800 migrantov žijúcich v desiatich rôznych centrách v okolí Paríža. Pozitívne výsledky malo 50,5 percenta z nich.

Znepokojenie so situáciou vyjadril aj Louis Barda, šéf parížskej pobočky neziskovej organizácie Médecins du Monde (Lekári sveta). Upozornil na to, že migranti žijú vonku v podstate v lockdowne a je prakticky nemožné, aby dodržiavali vzájomné odstupy.