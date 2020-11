Lukašenko sa stále drží pri moci, Bielorusi protestujú už sto dní

Lukašenko sa zatiaľ drží pri moci.

16. nov 2020 o 14:46 Matúš Krčmárik

MINSK, BRATISLAVA. V stredu minulý týždeň si Raman Bandarenka, učiteľ výtvarného umenia a bývalý príslušník bieloruských špeciálnych jednotiek, všimol, že pred domom v centre Minska sa niekto snaží prekresliť grafiti a strháva bielo-červené stužky symbolizujúce odpor proti režimu.

„Idem von,“ napísal vo svojom poslednom odkaze známym.

Tam sa už dostal do konfliktu s mužmi v maskách, ktorí ho zviazali a natlačili do auta. Skončil na policajnej stanici a potom v kritickom stave v nemocnici, kde ho rodina na druhý deň našla mŕtveho.

Vraj sa dostal do bitky

Oficiálna vládna verzia hovorí, že Bandarenka sa dostal do bitky so zástancami režimu a smrteľné zranenia si privodil, keď si udrel hlavu o zem. To pritom popierajú zábery z miesta činu, svedkovia aj rodina.

„Všetko, čo sa mu stalo, sa mu stalo po prevoze odtiaľto,“ hovorí na videu, ktoré zverejnilo Rádio Slobodná Európa, Bandarenkova sestra Olga Kučurenková. „Ľudia sú v tejto krajine absolútne bezbranní.“

Slová Idem von sa stali novým sloganom protestov proti diktátorovi Alexandrovi Lukašenkovi, ktorý začiatkom augusta zmanipuloval voľby vo svoj prospech. Jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská medzitým utiekla do zahraničia, v krajine sa konajú každodenné protesty, tie najväčšie v každú nedeľu.

V pondelok od začiatku protestov uplynulo presne sto dní. Zahraniční pozorovatelia, ktorých cituje nezávislý web Tut.by, odhadujú, že na protestoch sa zúčastnilo viac ako milión ľudí.