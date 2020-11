Video poľského zdravotníka o antigénovom teste je zavádzajúce

Zdravotník sa snažil dokázať, že antigénové testy ukázali pozitívny výsledok z kvapky džúsu.

16. nov 2020 o 11:02 TASR

BRATISLAVA. Na slovenskom Facebooku sa šírilo video, v ktorom sa poľský zdravotník snažil dokázať, že antigénové testy sú neúčinné, lebo môžu ukázať pozitívny výsledok aj z kvapky jablkového džúsu.

Video je však zavádzajúce a nemožno ho brať vážne, povedal pre AFP poľský profesor medicíny Robert Flisiak.

TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nepodložené tvrdenie

Poľský záchranár vo videu tvrdil, že po nakvapkaní ovocnej šťavy na antigénový test sa ukázal pozitívny výsledok na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2.

Súvisiaci článok Odborníci odhalili falošné tvrdenie o baktériách z rúška Čítajte

Poľská pobočka agentúry AFP na kontrolu faktov video vyvrátila a ukázala, že tvrdenie o ovocnej šťave je nepodložené.

Antigénové testy sú určené iba na prácu s biologickým materiálom, teda so vzorkami ľudského tela.

Video ukazuje dve testovacie sady. Na ľavom teste sa ku koncu videa objavia dve čiarky. Test vpravo sa sfarbí celý do červena a žiadne čiarky nevidno.

Video je podfuk

S otázkou, ako správne čítať výsledky testov, sa AFP obrátila na Roberta Flisiaka, profesora medicíny, vedúceho katedry infekčných chorôb a hepatológie na Lekárskej univerzite v Bialystoku na severovýchode Poľska.

"Video ukazuje antigénové testy. Tie obsahujú značky s písmenami C a T. C je pre kontrolnú čiarku a T pre testovaciu. Ak je výsledok negatívny, mala by sa objaviť čiarka len vedľa písmena C. Ak je však test pozitívny, mali by sa objaviť čiarky pri C aj T. Ak sa žiadny prúžok pri písmene C nezobrazí, znamená to, že buď niečo nie je v poriadku s testom, alebo so vzorkou samotnou, nejde napríklad o biologický materiál," povedal Flisiak pre agentúru AFP.

Vo videu vidno, že test vľavo ukazuje pozitívny výsledok na COVID-19. Test vpravo, pri ktorom je zrejmé, že bol vybraný z nového balenia, je neplatný.

Podľa výrobcu by mal test priniesť výsledky do 15 minút. Video však trvá iba niečo cez dve minúty a testy ukážu výsledky za niekoľko sekúnd.

"Toto video je podfuk. Záchranár vybral z obalu iba jeden test a to ten, na ktorom sa neskôr neukázala žiadna čiarka," zdôrazňuje profesor Flisiak. Tento test podľa neho reagoval správne, pretože vzorka nebola biologickým materiálom.

Satira

Podľa profesora je pravdepodobné, že test vľavo, teda ten, ktorý ukazoval obe čiarky, bol vopred zmanipulovaný. Mohol obsahovať od začiatku pozitívnu vzorku, ktorá bola vysušená.

Súvisiaci článok Armáda poukázala na klamlivé správy o testovaní Čítajte

Následne bol test opätovne namočený počas natáčania, aby odhalil už existujúce prúžky, ktoré boli predtým ukryté.

Poľská pobočka AFP zistila, že muž vo videu je skutočne zdravotník záchrannej služby z Varšavy.

Študoval na Fakulte zdravotných vied na Lekárskej univerzite v poľskom hlavnom meste. Medzi záchranármi má dobrú povesť. Jeho zámer s videom nie je známy.

Nie je vylúčené, že video bolo myslené ako satira, keďže bolo zverejnené na humoristických webových stránkach vrátane poľského Youtube kanálu Funny Videos.

Žiadny dôkaz

Video však rýchlo začalo žiť vlastným životom a mnoho ľudí, ktorí popierajú alebo zľahčujú pandémiu COVID-19, ho začalo brať vážne.

Mnohí používatelia Facebooku vnímali video ako dôkaz, že testy na COVID-19 sú podvod, čo je častým tvrdením dezinformátorov. Našli sa však aj takí, ktorí spochybňovali hodnovernosť videa.

"Len jeden test otváral zdravotník na kameru a ten, čo mu vyšiel pozitívny, tam mal už položený," objavilo sa v komentároch pod videom.

"Zvláštne je, že vyjde pozitívne ten, čo už ležal na stole, a nebolo vidieť, že ho vyberal z obalu," napísal ďalší komentujúci.