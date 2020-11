Koronavírus vo svete: V USA naďalej pribúdajú rekordné počty nakazených

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie koronavírusu. Ako sa vyvíja situácia v USA, Maďarsku a ďalších krajinách?

14. nov 2020 o 11:48 (aktualizované 14. nov 2020 o 15:03)

https://flo.uri.sh/story/230110/embed

Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem.

Správu priebežne aktualizujeme.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/XRR5pBH4Zck

Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 53 883 129

Počet vyliečených: 37 621 027

Počet úmrtí: 1 311 934 Zdroj: worldometers.info/coronavirus, aktualizované o 15:01

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Maďarsku Celkový počet potvrdených prípadov: 136 723

136 723 Počet vyliečených: 31 126

31 126 Počet úmrtí: 2990

V Maďarsku pribudlo za piatok 4836 nakazených novým druhom koronavírusu. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 107 zväčša starších chronicky chorých pacientov, informoval v sobotu operačný štáb na stránke koronavirus.gov.hu.

Od vypuknutia pandémie koronavírusu evidujú v krajine už 136 723 potvrdených prípadov nákazy a 2990 súvisiacich úmrtí. Z ochorenia sa zotavilo 31 126 osôb.

Aktuálne je infikovaných 102 607 ľudí. Hospitalizovaných s ochorením COVID-19 je v súčasnosti 7029 pacientov, z nich 531 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

Koronavírus na Ukrajine Celkový počet potvrdených prípadov: 525 176

525 176 Počet vyliečených: 238 811

238 811 Počet úmrtí: 9508

Ukrajina zaznamenala za posledných 24 hodín ďalších 12.524 prípadov infekcie novým typom koronavírusu. Ide o vôbec najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie. Údaje zverejnil v sobotu tamojší minister zdravotníctva Maxym Stepanov, informovala agentúra Ukrinform.

Na Ukrajine tak evidujú celkovo už 525 176 pozitívne testovaných. Za posledných 24 hodín pribudlo aj 191 nových úmrtí, čím sa počet obetí epidémie od jej vypuknutia v krajine zvýšil na 9508.

Najviac zo všetkých nových prípadov nákazy koronavírusom je v meste Kyjev (1053), Záporožskej (805), Odeskej (758) Charkovskej (749) a Kyjevskej (698) oblasti.

Z ochorenia sa uzdravilo 4962 ľudí, od začiatku pandémie už 238 811.

Na Ukrajine platí nariadenie o celoplošnom obmedzení pohybu ľudí a ekonomických aktivít počas víkendov. Podľa Stepanova bude toto rozhodnutie platné tri týždne.

Počas víkendovej karantény zostanú zavreté stravovacie zariadenia, fitnescentrá, telocvične, plavárne, nákupné a zábavné centrá a kultúrne inštitúcie. Otvorené zostanú obchody s potravinami, finančné inštitúcie, pošty, lekárne, zdravotnícke zariadenia a veterinárne lekárne. Výnimka platí aj pre čerpacie stanice.

Koronavírus v Poľsku Celkový počet potvrdených prípadov: 691 118

691 118 Počet vyliečených: 282 215

282 215 Počet úmrtí: 10 045

Počet úmrtí súvisiacich s nákazou novým koronavírusom presiahol v Poľsku v sobotu 10 000 po tom, čo za 24 hodín pribudlo 548 obetí na životoch.

Informovala o tom agentúra DPA.

Ako vyplýva z údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva, počet denných prírastkov infikovaných zostáva naďalej vysoký - za posledných 24 hodín hlásili takmer 25.600 nových prípadov z viac ako 56 000 vykonaných testov.

Koronavírus SARS-CoV-2 bol v Poľsku prvýkrát potvrdený 4. marca a odvtedy sa ním infikovalo vyše 691 000 ľudí. Od vypuknutia epidémie tejto nákazy tam podľahlo 10 045 ľudí.

V krajine evidujú takmer 400 000 aktívnych prípadov nákazy a viac než 22 300 pacientov je v nemocniciach.

Rekordný počet úmrtí ohlásilo Poľsko týždeň po tom, ako tam minulú sobotu zaznamenali najvyšší denný prírastok potvrdených prípadov (27 875).

Od uplynulého víkendu platí v Poľsku čiastočný lockdown, ktorý potrvá do 29. novembra. Zatvorené sú plavárne, telocvične, kultúrne inštitúcie, ako aj väčšina obchodov v nákupných centrách. Školy prešli na výučbu žiakov z domu.

Koronavírus v Amerike

Koronavírus v USA Celkový počet potvrdených prípadov: 11 066 546

11 066 546 Počet vyliečených: 6 790 144

6 790 144 Počet úmrtí: 249 998

V Spojených štátoch pribudlo za piatok ďalších 184 514 prípadov nákazy koronavírusom a 1401 úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa. USA tak prekonali hranicu 10,7 miliónov infikovaných a v krajine evidujú už viac ako 244 000 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19, informovala v sobotu stanica CNN.

Vo viacerých štátoch naďalej pribúdajú rekordné počty nakazených i hospitalizovaných osôb. Americké Centrum pre kontrolu chorôb (CDC) poukazuje na to, že počet hospitalizovaných pacientov je štyri razy vyšší medzi Afroameričanmi a Latinskoameričanmi než medzi belošským obyvateľstvom Spojených štátov.

Ako vyplýva z databázy Covid Tracking Project (CTP), v USA evidovali v piatok 68 516 hospitalizácií - ide o najvyšší počet od začiatku pandémie. V priemere ide o 62 123 hospitalizovaných pacientov za sedem dní, čo je nárast o 20,01 percenta v porovnaní s minulým týždňom. Rekordy čo sa týka hospitalizácií hlásilo podľa CTP 19 štátov USA.

Úradujúci americký prezident Donald Trump na piatkovej tlačovej konferencii pohrozil, že keď bude dostupná vakcína na nový druh koronavírusu, do štátu New York ju distribuovať nebude, informoval denník The Guardian.

Trump poukázal na to, že guvernér tohto štátu Andrew Cuomo údajne "nedôveruje tomu, odkiaľ vakcína pochádza". Cuomo "nám bude musieť dať vedieť, keď bude pripravený, lebo inak ju nebudeme môcť distribuovať do tohto štátu, ktorý ju okamžite neposkytne svojim obyvateľom", povedal Trump.

Generálna prokurátorka New Yorku Letitia Jamesová v tejto súvislosti vo vyhlásení uviedla, že Trump sa týmto spôsobom snaží pomstiť tým, ktorí oponujú jeho politike. Cuomo totiž predtým spôsob, akým Trump pristupuje k pandémii COVID-19, nazval "najhorším zlyhaním od Pearl Harbor".

"Keď bude kompletne vyvinutá vakcína na COVID-19, sme presvedčení, že administratíva Biden-Harrisová poskytne New Yorku náležitý počet dávok, aby si obyvatelia nášho štátu mohli vybudovať (voči vírusu) imunitu," povedala Jamesová.

"Ak dôjde k distribuovaniu vakcíny v čase súmraku Trumpovej administratívy a prezident bude chcieť hrať hry so životmi ľudí, podáme žalobu a vyhráme," dodala.

The Guardian upozorňuje, že viacerí guvernéri v USA vyjadrili počas trvania pandémie obavy, že ak sa budú negatívne vyjadrovať o Trumpovi, bude to mať za následok, že im odoprie zásoby medicínskych pomôcok na boj s koronavírusom.