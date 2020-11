Český minister predstavil nový systém merania epidemiologického rizika

Súčasťou nového Protiepidemického systému je rizikový index od nula do sto.

13. nov 2020 o 16:31 TASR

PRAHA. Český minister zdravotníctva Jan Blatný v piatok predstavil nový systém sledovania vývoja epidémie nového druhu koronavírusu v ČR.

Informoval o tom spravodajský server idnes.cz.

Rizikový index

Súčasťou nového Protiepidemického systému (PES) je rizikový index od 0 do 100, ktorý predstavuje mieru epidemiologického rizika. Každý český kraj bude mať pripísanú vlastnú hodnotu tohto indexu.

Mieru epidemiologického rizika bude vláda každodenne prehodnocovať, a to na základe štyroch faktorov: podiel pozitívnych testov, počet nakazených na 100 000 obyvateľov, počet nakazených seniorov a hodnota reprodukčného čísla R, ktoré udáva, koľko ďalších osôb infikuje jeden nakazený.

Rizikový index následne kraj zaradí do jedného z piatich stupňov rizika, ktoré určujú prísnosť epidemiologických opatrení.

Hodnota rizikového indexu od 0 do 19 predstavuje 1. stupeň, 20 do 39 predstavuje 2. stupeň, 40 do 60 predstavuje 3. stupeň, 61 do 75 predstavuje 4. stupeň a 76 do 100 najprísnejší 5. stupeň.

Prechod nebude automatický

Prechod na vyšší alebo nižší stupeň epidemiologických opatrení však nebude automatický.

"Nebudeme reagovať na jednodenné zmeny," vysvetlil Blatný na tlačovom brífingu. Na vyšší stupeň rizika sa prejde až po trojdňovom náraste indexu. Na nižší stupeň až po týždňovom poklese. Prechod musí vždy schváliť česká vláda.

V súčasnosti je hodnota indexu celého Česka 70, platia však opatrenia pre piaty stupeň rizika. Pokiaľ sa súčasná hodnota najbližší týždeň nezvýši, vláda bude hlasovať o zmiernení epidemiologických opatrení na štvrtý stupeň.