Maďarsko zrejme na budúci týždeň dostane vzorku ruskej vakcíny

Dovezenú vakcínu podrobia laboratórnym testom.

13. nov 2020 o 15:49 TASR

BUDAPEŠŤ. Maďarsko, ako prvá európska krajina, dostane na budúci týždeň vzorku ruskej vakcíny proti novému druhu koronavírusu.

Oznámil to v piatok na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

Šéf diplomacie dodal, že rokovanie s delegáciou ruskej vlády v tejto záležitosti je už ukončené. "K zaslaniu desiatich vzoriek vakcíny chýba už iba posledné povolenie ruského rezortu zdravotníctva, ktoré by mohlo byť začiatkom budúceho týždňa vybavené a následne by mohli ruskú očkovaciu látku doviezť do Maďarska," povedal Szijjártó.

Dovezenú vakcínu podrobia laboratórnym testom, aby príslušné orgány mohli prijať rozhodnutie o jej použiteľnosti v Maďarsku.

Okrem toho pokračujú rokovania s ruskou stranou aj o prípadnej výrobe tejto očkovacej látky na území Maďarska.

Szijjártó v stredu uviedol, že jeho krajina rokuje o možnostiach nákupu vakcíny proti koronavírusu aj s Čínou a Izraelom, pričom ocenil, že pokročil aj nemecko-americký vývoj vakcíny.