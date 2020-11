Eiffelovka zhasne. Francúzsko si pripomína piate výročie teroristických útokov v Paríži

Útoky si vyžiadali 130 obetí na životoch a viac ako 400 zranených.

13. nov 2020 o 12:23 TASR

PARÍŽ. Eiffelova veža v piatok večer vypne svetlá, čím si Paríž uctí obete teroristických útokov spred piatich rokov.

Útoky, ktoré sa odohrali 13. novembra 2015 na siedmich miestach v Paríži a na jeho predmestí Saint-Denis, si vyžiadali 130 obetí na životoch a viac ako 400 zranených.

Vzdali hold obetiam

Premiér Jean Castex v sprievode ministrov vnútra a spravodlivosti, Géralda Darmanina a Érica Dupond-Morettiho, v piatok dopoludnia zavítali všetky miesta útokov a vzdali hold obetiam.

Absolvovali tak trasu od národného štadióna Stade de France na predmestí Saint-Denis po klub Bataclan v centre Paríža.

Postupne si uctili aj pamiatku obetí streľby do návštevníkov terás reštaurácií a barov: Petit Carillon, Petit Cambodge, Bonne biere, Comptoir Voltaire a La Belle Équipe.

Účasť verejnosti na týchto pietnych aktoch nie je možná pre epidémiu koronavírusu.

Združenia pozostalých po obetiach a preživších však vyzvali svojich členov a sympatizantov, aby spomienky sledovali online.

V Paríži okrem toho v piatok sprístupnia výstavu fotografií 42 umelcov, ktoré boli 13. novembra 2015 v Paríži.

Organizátori ich požiadali, aby vo svojich archívoch pohľadali fotografie nasnímané v tento deň, aby bolo možné vytvoriť "denník trinásteho".

Umelci mali súčasne poskytnúť aj fotografie z "dňa po" útokoch ako ilustráciu reakcie na atentáty, pričom ich úlohou bolo v sprievodnom texte vysvetliť svoj výber. Výstava je pre pandémiu inštalovaná pod holým nebom a prístupná je až do 11. marca v záhrade May-Picqueray.

Posledná spomienka pred súdnym procesom

Na podporu združenia Life for Paris, ktorá spája obete parížskych útokov, sa v piatok o 18.00 h uskutoční online koncert skupiny Queen of the Stone Age.

Jej frontman je jedným zo zakladateľov rockovej skupiny The Eagle of Death Metal, ktorá v osudný večer pred piatimi rokmi hrala v hudobnom klube Bataclan.

Spomienka na piate výročie atentátov bude posledná pred súdnym procesom, v ktorom pred súd predstúpi jediný preživší člen teroristických kománd Salah Abdeslam a jeho ďalších 20 spoluobžalovaných.

Proces by mal trvať šesť mesiacov. Konať sa bude v starom paláci Palais de Justice de Paris na ostrove Île-de-la-Cité. Očakáva sa účasť viac ako 1750 poškodených a desiatky advokátov a novinárov.

Ako informovala parížska primátorka Anne Hidalgová, osvetlenie na Eiffelovej veži bude vypnuté v piatok o 20.00 h a následne sa každú celú hodinu rozbliká.

Na konštrukcii Eiffelovej veže sa objaví aj nápis ako pocta všetkým obetiam terorizmu, ako aj motto #FluctuatNecMergitur (v preklade "Zmieta sa, ale nepotopí"), ktoré sa nachádza vo veľkom znaku Paríža.