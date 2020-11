K Trumpovmu víťazstvu na Floride prispeli aj kubánski a venezuelskí voliči

Tvrdé obchodné obmedzenia voči Madurovi mali ohlas u veľkej časti voličov.

13. nov 2020 o 8:08 TASR

WASHINGTON. Napriek tomu, že súčasný americký prezident Donald Trump a jeho vláda zaviedla voči migrantom z latinskoamerických krajín prísne imigračné zákony, ktoré sa neskôr stali jedným z hlavných bodov zahraničnej politiky USA, v prezidentských voľbách 3. novembra mu odovzdalo hlas o štyri percentá viac hispánskych voličov ako v roku 20016.

Informuje o tom internetový portál britskej stanice BBC.

Hispánsky hlas nie je jednotný

Tento nárast je podľa analytikov na jednej strane odrazom prehlbujúcich sa rozdielov oblasti vzdelania, politického presvedčenia či finančného zázemia Hispáncov, no zároveň súvisí s odlišnými dejinami krajín, z ktorých potomkovia latinskoamerických migrantov pochádzajú.

Práve na túto skutočnosť poukázala analytička z think tanku Brookings Institution Elaine Kamarcková, ktorá podľa spravodajskej stanice Hlas Ameriky (VOA) tvrdí, že tzv. "hispánsky hlas" nie je jednotný a preto ho bude v budúcnosti nutné diferencovať.

"Hovoriť o 'hispánskom hlase ' ako o jednom celku, by znamenalo hovoriť o skupine ľudí, ktorá zdieľa rovnaké názory, no hoci sa (hispánski voliči v niektorých otázkach) zhodujú, nie všetci zmýšľajú rovnako," uviedol pre BBC Mark López z Pew Research Center so sídlom vo Washingtone.

Na Floride pomohli Trumpovi prisťahovalci

Trumpovmu víťazstvu na Floride, kde získal viac ako 51 percent hlasov, podľa VOA značne pomohli potomkovia kubánskych a venezuelských prisťahovalcov, ktorí utiekli pred ľavicovými režimami v domovských krajinách.

Tvrdé obchodné obmedzenia, ktoré Trump zaviedol voči Kube a snaha, ktorú vynaložil na zosadenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura, mali ohlas u veľkej časti voličov kubánskeho a venezuelského pôvodu žijúcich v Miami.

Podľa profesora Sergia Garcíu-Riosa z Cornellovej Univerzity mohla Trumpova snaha o vykreslenie amerických demokratov ako socialistov či ľavičiarov "zmobilizovať veľa Kubáncov žijúcich v Amerike".

"Všetko, čo len trocha zaváňa socializmom, nám naháňa husiu kožu," uviedol pre denník LA Times Tirso Luis Páez, jeden z členov početnej kubánskej komunity žijúcej v exile v Miami.

Mnohí Kubánci podľa denníka obviňujú kubánskych lídrov z chudoby a utláčania ľudu.

Niektorí latinskoamerickí aktivisti sa podľa BBC domnievajú, že za Trumpov úspech môže i Biden, ktorý sa o Floridu dostatočne nezaujímal.

Na rozdiel od neho Trump v tomto štáte niekoľkokrát vystúpil na mítingoch, keďže ho spolu s ostatnými republikánmi považoval za kľúč k svojmu úspechu v prezidentských voľbách.

V Kalifornii vyhral Biden

Naopak, v štáte Kalifornia, kde majú spomedzi Hispáncov najväčšie zastúpenie Mexičania, proti ktorým Trump zaviedol politiku tzv. nulovej tolerancie a na základe ktorej odoberal deti migrantom chyteným na mexicko-amerických hraniciach, vyhral Joe Biden, pričom mu podľa údajov z 5. novembra, ktoré zverejnila americká nezisková organizácia AS/COA odovzdalo hlas približne 77 percent hispánskych voličov.

Spomedzi všetkých oprávnených hispánskych voličov je 59 percent Mexičanov alebo mexických Američanov, 14 percent tvoria Portoričania, päť percent Kubánci a zvyšných 22 percent iné hispánske národy, dodáva BBC s dovolaním sa na údaje Pew Research Centre z roku 2016.