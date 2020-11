Orbán mení volebný zákon. Opozíciu tlačí do zjednotenia, recesisti postavia zlých kandidátov

Opozícia sa musí zjednotiť.

12. nov 2020 o 14:47 Matúš Krčmárik

BUDAPEŠŤ, BRATISLAVA. Maďarský parlament mimoriadne zasadal v utorok večer. Krajina sa vtedy pripravovala na nové obmedzujúce opatrenia, premiér Viktor Orbán varoval, že existuje päťdesiatpercentná šanca, že zdravotnícky systém krajiny skolabuje pre narastajúci počet nakazených Covidom-19.

Denný prírastok chorých v posledných dňoch presahoval štyritisíc, v stredu hlásili sto nových obetí. V krajine už Covidu-19 podľahlo takmer tritisíc ľudí.

Parlament preto schválil zákon o novom núdzovom stave. Už jarné vyhlásenie núdzového stavu pritom dalo premiérovi silnejšie právomoci, z ktorých niektoré mu ostali dodnes.

Opozíciu však prekvapili návrhy, ktoré prišli krátko pred polnocou. Zmeny volebného systému či ústavy, ktoré zjavne s koronavírusom nesúviseli.

V okrskoch aj celoštátne

"Ak by sa zákon menil len kvôli nám, bolo by to pre nás cťou," povedal pre web HVG Gergely Kovács, predseda recesistickej Strany maďarského dvojchvostého psa. "Ak naozaj ide o zastavenie vírusu, je to veľmi vážna vec, ak sa preto musí meniť volebný zákon."

Aj jeho stranu by mohla postihnúť zmena volebných pravidiel, ktorá by mohla platiť už pri voľbách o rok a pol, keďže Orbánov Fidesz má v parlamente ústavnú väčšinu.

Maďarskí voliči vyberajú 199 poslancov v zmiešanom systéme – 106 väčšinovo podľa okrskov, 93 na celoštátnej kandidátke. Podmienkou účasti na voľbách bolo doteraz postaviť kandidáta v 27 okrskoch, vláda to chce zvýšiť na 50.