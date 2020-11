Do Sudánu by mohlo pred vojnovým konfliktom z Etiópie ujsť až dvestotisíc ľudí

Hranice už prekročilo najmenej šesťtisíc utečencov.

11. nov 2020 o 11:11 SITA

NAIROBI. Do Sudánu by mohlo pred vojnovým konfliktom v severoetiópskom regióne Tigray ujsť až 200-tisíc ľudí.

Informujú o tom tamojšie úrady s tým, že hranice už prekročilo najmenej šesťtisíc utečencov.

Vojaci požiadali o ochranu

Prišlo s nimi aj zhruba 30 etiópskych vojakov, ktorí sa vzdali a požiadali o ochranu v Sudáne.



Pred obchodmi v regióne Tigray sa tvoria dlhé rady ľudí, nákladné autá so zásobami však uviazli na hraniciach, opísal v rozhovore pre agentúru The Associated Press vedúci humanitárnych operácií Organizácie Spojených národov (OSN) v oblasti Sajjad Mohammad Sajid.

"Chceme mať čo najskôr humanitárny prístup", uviedol s tým, že urgentne potrebujú potraviny a palivo. "Veľmi zložité časy" podľa neho zažívajú zhruba dva milióny ľudí v Tigray, vrátane stoviek tisíc, ktorí sú vysídlení.



Aj týždeň po tom, ako etiópsky premiér Abiy Ahmed, držiteľ Nobelovej ceny za mier, ohlásil vojenskú ofenzívu v reakcii na údajný útok regionálnych síl, je komunikácia s Tigray takmer úplne prerušená.

Premiér pritom trvá na tom, že nebudú žiadne rokovania s regionálnou vládou, ktorú považuje za ilegálnu, kým nezatknú jej vedenie a nezničia jej bojový arzenál.



Na okamžitú deeskaláciu vyzvali Veľká Británia i Africká únia, pretože vojnový konflikt by mohol ešte viac rozvrátiť už beztak nestabilný región Afrického rohu.

V krajine uviazli aj turisti

Takmer 900 humanitárnych pracovníkov v Tigray z OSN a ďalších skupín sa pokúša kontaktovať svoje organizácie so žiadosťami o pomoc.

"Deväť agentúr OSN, takmer 20 mimovládnych organizácií, všetci sú závislí od dvoch kancelárií," aby dokázali komunikovať, vysvetlil Sajid.

V regióne podľa neho uviazlo aj viac ako tisíc ľudí rôznych národností, vrátane turistov, a krajiny sa snažia o ich evakuáciu.

Letiská v Tigray sú však zatvorené, cesty zablokované, nie je prístup na internet a nepracujú už ani banky, čo humanitárnym pracovníkom veľmi komplikuje snahy zabezpečiť pomoc pre takmer dva milióny ľudí.



Zatiaľ sa však nejaví, že by boje poľavovali a na oboch stranách hlásia stovky mŕtvych. Etiópska federálna vláda a regionálna vláda v Tigray sa pritom navzájom obviňujú zo začatia konfliktu.

Pre diplomatov a ďalších expertov je však zložité overiť akékoľvek tvrdenia oboch strán. Tigrayský prezident navyše v utorok obvinil Eritreu z útoku na región na žiadosť Etiópie a skonštatoval, že "vojna pokročila do inej fázy".