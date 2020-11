Mohutné povodne na Kréte zničili cesty a zaplavili domy

Silné dažde by mali pokračovať až do štvrtka.

10. nov 2020 o 15:34 SITA

IRAKLIO. Mohutné povodne spôsobené pretrvávajúcimi prudkými dažďami na gréckom ostrove Kréta zničili cesty, zaplavili stovky domov a do mora odniesli autá.



Úrady v utorok informovali, že najhoršie škody hlásia z oblasti východne od hlavného mesta ostrova Iraklio, kde v malých mestečkách a dedinkách zostali aj zatvorené školy a ľuďom odporúčali nevychádzať von.

Niektorí však museli pred živlom ujsť do bezpečia na strechy.



Je to už tretí raz za necelý mesiac, čo oblasť zasiahli povodne. Silné dažde by pritom mali pokračovať až do štvrtka. Regionálne úrady nehlásia zranených.