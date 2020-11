Analytik: Arméni prehrali experiment s demokraciou

Arménsko bude ruským protektorátom, hovorí JÁN CINGEL.

10. nov 2020 o 15:40 Lukáš Onderčanin

Arménsko aj Azerbajdžan sa s pomocou Ruska dohodli na ukončení vojny v Náhornom Karabachu. Arméni prídu o časť území, ktoré kontrolovali, pričom Azerbajdžanci ich po desaťročiach vybojovali späť. Dá sa táto dohoda vnímať aj ako kapitulácia Arménska?

Áno, vnímajú to tak ľudia v Arménsku. Šesť týždňov im vláda hovorila, že sa treba zmobilizovať a že vo vojne o Karabach zvíťazia, čím chceli motivovať ľudí, aby sa zapojili do obrany. No situácia na fronte sa nevyvíjala dobre a keď bola vláda okolnosťami dotlačená k porážke, ľudí to nahnevalo.

Karabach je pre Arménov veľmi citlivá téma, mnohí oblasť vnímajú ako súčasť histórie, v deväťdesiatych rokoch oň ťažko bojovali a podobne aj teraz priniesli boje straty na životoch. Nastavenie spoločnosti bolo preto posledné desaťročia – neustúpiť, ale vyhrať.

Ján Cingel je zakladateľ think tanku Strategic Analysis, pôsobil predtým v Globsecu. Zaoberá sa najmä témou západného Balkánu, južného Kaukazu, radikalizácie či NATO. (zdroj: archív J.C.)

Uvedomilo si Arménsko, že vojnu prehráva?

Uvedomili si to najvyšší predstavitelia, premiér Pašinjan a prezident Karabachu. Vedeli, že môže dôjsť k vojenskej porážke a radšej pristúpili na dohodu. Azerbajdžanské vojská boli len dva kilometre pred hlavným mestom Karabachu Stepanakert.

V nedeľu prišli do Baku ministri zahraničných vecí a obrany Turecka, už vtedy zrejme rokovali s Moskvou a chceli ubezpečiť Azerbajdžancov, že aj oni stoja za dohodou.

Veľkú rolu v dohode zohralo Rusko. Zasiahlo po tom, čo Azerbajdžanci v pondelok omylom zostrelili ich vrtuľník alebo išlo o dlhšie plánovanú dohodu?