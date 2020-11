Koronavírus vo svete: Druhá vlna v Maďarsku nepoľavuje, opatrenia sa sprísnia

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie koronavírusu. Ako sa vyvíja situácia na Ukrajine, v Česku a ďalších krajinách?

10. nov 2020 o 9:53 (aktualizované 10. nov 2020 o 10:49) TASR, SITA, ČTK

Správu priebežne aktualizujeme.

Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 51 286 197

Počet vyliečených: 36 083 283

Počet úmrtí: 1 270 056 Zdroj: worldometers

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Česku Celkový počet potvrdených prípadov: 420 875

Počet vyliečených: 260 542

Počet úmrtí: 5074

​ V Českej republike potvrdili testy v pondelok 6048 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 95 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v utorok ráno na webe českého ministerstva zdravotníctva.

V rovnaký deň pred týždňom pribudlo 9241 infikovaných.

Celkový počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 sa od vypuknutia pandémie zvýšil na 5074. Tieto údaje bývajú doplňované spätne aj za niekoľko dní, preto sa často menia.

Aktualizované dáta ukázali, že 3. novembra zomrelo za deň rekordných 239 nakazených koronavírusom. Hranica 200 úmrtí za deň bola v Česku prvýkrát prekonaná 30. októbra.

Česko momentálne eviduje 420 875 potvrdených a 155 259 aktívnych prípadov nákazy. Z ochorenia COVID-19 sa tam doteraz vyliečilo 260 542 osôb. Hospitalizovaných bolo do pondelka 18.00 h 7787 pacientov; najviac (8283) ich bolo 3. novembra.

Český minister zdravotníctva Jan Blatný po pondelkovom rokovaní vlády uviedol, že štatistiky dokazujú, že sa vďaka prijatým opatreniam darí koronavírusovú epidémiu brzdiť. Podľa neho teda nie je dôvod sprísňovať zavedené opatrenia, ale skôr ich pomaly a riadene uvoľňovať.

Minimálne do 20. novembra platí v Česku núdzový stav. Odbory v nedeľu navrhli vláde, aby na 16. novembra, prípadne aj na 13. novembra, stanovila deň pracovného voľna, ktoré by spolu s víkendom a štátnym sviatkom 17. novembra pomohli zamedziť šíreniu koronavírusu a zlepšiť kritickú situáciu v nemocniciach.

Vicepremiér Jan Hamáček to označil za rozumný nápad. Napriek podpore Hamáčka to ale vláda zamietla. Podľa Blatného totiž neexistuje v súčasnosti žiadna legálna forma, na základe ktorej by mohol štát voľno nariadiť.

Koronavírus na Ukrajine Celkový počet potvrdených prípadov: 479 197

Počet vyliečených: 214 657

Počet úmrtí: 8756

Na Ukrajine bolo za posledných 24 hodín zaznamenaných 10 842 nových testami potvrdených prípadov koronavírusom SARS-CoV-2. Na svojom konte na sociálnej sieti Facebook o tom informoval minister zdravotníctva Maksym Stepanov.

Minister podľa agentúry Ukrinform dodal, že za posledných 24 hodín bolo na Ukrajine vykonaných 68 962 testov na koronavírus nového typu.

Medzi novozistenými nakazenými je aj 410 detí a 445 zdravotníckych pracovníkov.

Najvyšší počet potvrdených prípadov bol zaznamenaný v Kyjeve (+747), Žytomyrskej oblasti (+646), Kyjevskej oblasti (+628), Odeskej oblasti (+608) a Zaporižskej oblasti (+588).

Podľa ministra bolo na Ukrajine 9. novembra zaznamenaných aj 191 ďalších úmrtí súvisiacich s epidémiou vyvolanou novým koronavírusom. Do nemocníc bolo prijatých ďalších 1252 chorých. Lekári však súčasne hlásia aj 5514 prípadov zotavenia sa z nákazy.

Za celé obdobie pandémie sa na Ukrajine z nákazy vyliečilo 214 657 pacientov, ale 8756 ľudí zomrelo.

Koronavírusom SARS-CoV-2 sa nakazil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa pre to utiahol do karantény a pracuje z domu. V pondelok takto absolvoval zasadnutie vlády, na ktorom sa hovorilo o opatreniach v boji proti koronavírusu SARS-CoV-2 a príprave zdravotníckych zariadení na prijatie ďalších pacientov.

Zelenskyj na tomto rokovaní uviedol, že krátkodobé obmedzenie pohybu a aktivít ľudí počas víkendov by Ukrajine mohlo pomôcť vyhnúť sa "tvrdému" lockdownu a umožnilo by pripraviť potrebný počet nemocničných lôžok. Tento návrh aj minister zdravotníctva.

Zvýšenie počtu lôžok v nemocniciach, nosenie rúšok a dočasné víkendové lockdowny by podľa neho mohli mať na epidemiologickú situáciu pozitívny vplyv.

"Náš scenár na riešenie situácie v zimnom období nebude ani zďaleka najprísnejší," uviedol Zelenskyj.

Podľa prezidentskej kancelárie je cieľom vytvoriť v nemocniciach v priebehu niekoľkých týždňov ďalších 100-tisíc lôžok. Vláda pokračuje aj vo zvyšovaní testovacích kapacít a dodatočne kupuje testy na protilátky - už ich kúpila tri milióny za miliardu hrivien (30 miliónov eur), dodala agentúra Unkrinform.

Minister zdravotníctva Maksym Stepanov zároveň informoval o nákupe ďalších kyslíkových koncentrátorov určených na výrobu vysoko koncentrovaného (90-95-percentného) kyslíka. Licencie na výrobu takéhoto kyslíka dostalo ďalších 16 firiem, dodal Stepanov.

Tajomník Rady pre národnú bezpečnosť a obranu Oleksij Danilov na rokovaní informoval, že počet obyvateľov Ukrajiny, ktorí nosia rúško, "citeľne rastie, pretože majú väčšiu zodpovednosť za dodržiavanie protiepidemických opatrení".

Koronavírus v Maďarsku Celkový počet potvrdených prípadov: 118 918

Počet vyliečených: 27 585

Počet úmrtí: 2596

Nákazu novým druhom koronavírusu v Maďarsku za uplynulých 24 hodín potvrdili 4140 ľuďom. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo za rovnaký čas 103 pacientov, informoval v utorok operačný štáb na stránke koronavirus.gov.hu.

Od vypuknutia pandémie koronavírusu evidujú v Maďarsku už 118 918 nakazených a 2596 úmrtí. Z ochorenia sa zotavilo 27 585 osôb. Aktuálne je nakazených 88 737 ľudí.

V nemocniciach ošetrujú 6153 pacientov s ochorením COVID-19, z ktorých 461 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

Vláda od polnoci z utorka na stredu zaviedla na 15 dní stav mimoriadnej situácie s viacerými sprísnenými protiepidemiologickými opatreniami. Ich súčasťou je aj zákaz vychádzania od 20.00 do 05.00 h a úplný zákaz zhromažďovania.

Parlament v utorok rozhodne o návrhu kabinetu predĺžiť tento mimoriadny stav o ďalších 90 dní.

