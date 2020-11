Slovensko je pre Čechov červené. Český vidiek má problém s Covidom, Babiš hovorí o migrantoch

Horšia epidemiologická situácia je aktuálne na českom vidieku.

9. nov 2020 o 19:15 Nina Sobotovičová

Článok pokračuje pod video reklamou

PRAHA, BRATISLAVA. Slovensko je z pohľadu Českej republiky od pondelka rizikovou krajinou.

Slováci tak po novom musia pred návštevou Česka vopred vyplniť príjazdový formulár. Okrem toho sú povinní buď absolvovať PCR test na koronavírus, alebo zostať desať dní v karanténe.

Súvisiaci článok Šéf českých lekárov: Slovensko testuje plošne, my nevieme pretestovať ani seniorov Čítajte

Najnovšie obmedzenia sa nevzťahujú napríklad na slovenských študentov či cezhraničných pracovníkov. Obmedzenia neplatia ani pre pendlerov, teda pre ľudí, ktorí dochádzajú za prácou do zahraničia do 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu.

Česko za uplynulý týždeň zaznamenalo menej nových prípadov koronavírusu v porovnaní s posledným októbrovým týždňom. Odborníci aj lekári však upozorňujú, že dôvodom nie je zlepšujúca sa situácia, ale skutočnosť, že české laboratóriá vyhodnotili menej testov.

"Že testov robíme menej, je zjavné doteraz," hovorí pre SME šéf Českej lekárskej komory Milan Kubek. "Za sobotu 7. novembra sme zaznamenali vyše 7700 pozitívnych prípadov, takmer o štyritisíc infikovaných menej ako za sobotu 31. októbra. V poslednú októbrovú sobotu však spravili takmer o 11-tisíc testov viac ako túto sobotu," zdôrazňuje Kubek. Lekári preto vyzývajú nového českého ministra zdravotníctva Jana Blatného, aby vláda v opatreniach pritvrdila.

Premiér Andrej Babiš zatiaľ vo svojom tradičnom nedeľnom videopríhovore

hovoril o nelegálnej migrácii.

Slovensko je červené, stále platia výnimky

Česko rozdelilo krajiny do troch kategórií - zelenej, oranžovej a červenej.

Slovensko od 9. novembra Česi zaradili medzi rizikové, teda "červené" krajiny. Okrem povinnosti vyplniť príjazdový formulár sa musia Slováci pri prekročení hraníc preukázať aj negatívnym PCR testom, ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín.

V prípade, že sa týmto dokladom nepreukážu, musia zostať desať dní v karanténe.

Podstúpiť test ani karanténu nemusia tí Slováci, ktorí územím Česka iba prechádzajú.

Rovnako sa negatívnym testom nemusia preukazovať ani Slováci žijúci v Česku, ktorí Slovensko (ako rizikovú krajinu) navštívila najviac na dvanásť hodín. Tí zároveň nemusia po návrate do Česka ani podstúpiť karanténu.

Ak teda slovenský občan žijúci v Česku navštívi na Slovensku príbuzných, prípadne si čosi potrebuje na Slovensku vyzdvihnúť, môže sa do Česka vrátiť bez obmedzení, ak to stihne do dvanástich hodín.

Povolené sú aj cesty z naliehavých, zdravotných, rodinných, pracovných alebo obchodných dôvodov, ktoré však takisto nesmú presiahnuť dvanásť hodín.

Žiaci a študenti žijúci v Česku a študujúci na Slovensku alebo naopak, žijúci na Slovensku a študujúci v Česku, sa musia pri prechode hraníc preukázať potvrdením od školy, že vyučovanie naďalej prebieha prezenčnou formou. V Česku pritom všetky školy s výnimkou materských zostávajú zatvorené.

Všetky uvedené pravidlá platia rovnako aj pre Čechov, ktorí vycestujú na Slovensko. Ak v rizikovej krajine zostanú menej ako dvanásť hodín, nemusia po návrate do Česka absolvovať test ani karanténu.

Podmienky zelenej krajiny spĺňa len Vatikán

Zelené budú z pohľadu Česka krajiny, ktoré dostatočne testujú a za posledné dva týždne v nich pribudne menej ako 25 nových prípadov koronavírusu na stotisíc obyvateľov.

Súvisiaci článok Šéf covidovej nemocnice: Na JIS skončili aj mladší a inak zdraví ľudia, ich pľúca vírus rozožral Čítajte

Zelená krajina musí spĺňať ešte jednu podmienku - zo všetkých vykonaných testov môžu byť pozitívne najviac štyri percentá. Z európskych krajín tieto podmienky zatiaľ spĺňa iba Vatikán.

V prípade oranžových, teda stredne rizikových štátov, budú musieť podstúpiť testy len dlhodobí zahraniční pracovníci, nie však pendleri. Česi do oranžovej kategórie od pondelka radia Nemecko, Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Švédsko, Fínsko, Nórsko, Island, Dánsko, Grécko a Cyprus.

Z mimoeurópskych štátov sa môže do Česka bez testov alebo karantény cestovať zo Singapuru, Japonska, Južnej Kórey, Nového Zélandu, Thajska a Austrálie.

Česko je červené vyše mesiaca

Z pohľadu Slovenska je susedné Česko rizikovou krajinou už od 1. októbra.

Po príchode z Česka na Slovensko sa treba preukázať negatívnym PCR testom, ktorý nie je starší ako 72 hodín.

Druhou možnosťou je absolvovať na Slovensku domácu karanténu a najskôr na piaty deň aj tak podstúpiť testovanie - domáca izolácia sa končí v momente, keď sa u otestovaného potvrdí negatívny výsledok.

Informuje o tom na webe slovenské ministerstvo zahraničných vecí.

Aj v tomto prípade platia výnimky pre študentov či pendlerov.

Infikovaných môže byť dvojnásobok, nevedia o nich

Česko síce za uplynulý týždeň zaznamenalo pokles v počte nakazených, no krajina tiež vyhodnotila menej testov v porovnaní s posledným októbrovým týždňom.

"Aktuálne máme viac než 166-tisíc aktívnych prípadov koronavírusu, teda toľko pacientov v Česku s nákazou bojuje práve v týchto dňoch," vysvetľuje pre SME šéf českých lekárov Kubek.

"Som však presvedčený, že ak by sme dokázali vyhodnocovať násobne viac testov, zistili by sme, že infikovaných Čechov je prinajmenšom o dvestotisíc viac," varuje.

Český vidiek má problém

Upozorňuje aj na to, že aktuálne je horšia epidemiologická situácia na českom vidieku. Pre obyvateľov dedín je ťažšie prísť do najbližšieho väčšieho mesta na test, keď je obmedzená hromadná doprava.

“ Babiš a jeho marketingový tím sa snažia odvracať pozornosť od pandémie a súčasnej krízy, za ktorú je premiér spoluzodpovedný, preto teraz vyťahujú migrantov. „ politológ Jiří Pehe

"Preto aj v prípade, že sa necítia dobre, volia radšej izoláciu a čakajú, či sa im uľaví," vysvetlil Kubek. Podľa šéfa českej lekárskej komory by pomohlo testovanie a vytvorenie odberných miest na dedinách.

"Kým na Slovensku testujete plošne veľkú časť národa, my nie sme schopní pretestovať ani seniorov v domovoch dôchodcov," dodal.

Premiér Andrej Babiš v nedeľnom príhovore tieto problémy obišiel. Zato opakovane zdôrazňoval, že je dôležité zastaviť ilegálnu migráciu a že Česko "ilegálnu migráciu neakceptuje". Politológ to považuje za odvádzanie pozornosti od problému.

"Babiš a jeho marketingový tím sa snažia odvracať pozornosť od pandémie a súčasnej krízy, za ktorú je premiér spoluzodpovedný, preto teraz vyťahujú migrantov," hovorí pre SME politológ Jiří Pehe.

"Do karát mu nahrávajú nedávne teroristické útoky v Paríži a vo Viedni. Čechov tak môže pre zmenu strašiť niečím iným ako pandémiou," uzatvára politológ.