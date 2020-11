Šéf českých lekárov: Slovensko testuje plošne, my nevieme pretestovať ani seniorov

Česko má viac ako tretinu pozitívnych testov.

9. nov 2020 o 15:25 Nina Sobotovičová

Prezident Českej lekárskej komory MILAN KUBEK v uplynulých týždňoch opakovane zdôrazňoval, že českí lekári a zdravotné sestry "padajú na hubu". Upozorňoval, že denne pribúda tisícka chorých zdravotníkov a ľudia sa stále nesprávajú zodpovedne.

"Obávam sa, že čím dlhšie bude toto celé trvať, tým netrpezlivejší ľudia budú," zdôrazňuje v rozhovore pre SME. "Porastie tlak na to, aby vláda opäť začala uvoľňovať opatrenia, blížia sa predsa Vianoce. Nebolo by to prvýkrát, čo by vláda radšej vyhovela tlaku verejnosti a nie odporúčaniam odborníkov," podotýka Kubek.

V Česku minulý týždeň pribúdalo menej prípadov koronavírusu ako v týždni predtým. Nezanikala v tejto - na prvý pohľad pozitívnej - správe informácia, že Česko robilo aj menej testov?

Je krátkozraké uvádzať, že sme v uplynulom týždni denne zaznamenávali menej nových prípadov ako počas týždňa predtým. Česko totiž naozaj menej testovalo. Aktuálne máme viac než 166-tisíc aktívnych prípadov koronavírusu, toľko pacientov v Česku teda s nákazou bojuje práve v týchto dňoch.

Som však presvedčený, že ak by sme dokázali vyhodnocovať násobne viac testov, zistili by sme, že infikovaných Čechov je prinajmenšom o dvestotisíc viac.

“ Uvedomte si, že kým na Slovensku testujete plošne veľkú časť národa, my nie sme schopní pretestovať ani seniorov v domovoch dôchodcov či klientov v sociálnych zariadeniach. Vláda o tom sále hovorí a stále sa to nedeje. „ Milan Kubek

Nasvedčuje tomu mimoriadne vysoké percento pozitívnych testov. V stredu 5. novembra pribudlo 15 729 nových prípadov, zatiaľ najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie.

Zároveň sme však videli, že zo všetkých vykonaných testov bolo vtedy pozitívnych takmer 35 percent. To je strašidelné číslo. Celkovo sa pozitivita vykonaných testov v Česku drží nad 30 percentami, čo znamená, že najmenej každý tretí otestovaný Čech zistí, že má koronavírus.

Že testov robíme menej, je zjavné aj teraz. Za sobotu 7. novembra sme zaznamenali vyše 7700 pozitívnych prípadov, takmer o štyritisíc infikovaných menej ako za sobotu 31. októbra. V poslednú októbrovú sobotu sme však spravili takmer o 11-tisíc testov viac ako túto sobotu.

Čím je spôsobený ten pokles vykonaných testov?