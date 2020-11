Mexiko ani Brazília zatiaľ novému prezidentovi Bidenovi neblahoželali

Čína si počká na oficiálne výsledky.

9. nov 2020 o 13:58 SITA

MEXIKO, PEKING. Mnohí svetoví politici už stihli zablahoželať Joeovi Bidenovi k víťazstvu vo voľbách na post prezidenta Spojených štátov amerických.

Lídri dvoch najväčších krajín Latinskej Ameriky, Mexika a Brazílie, sa však zatiaľ k tomuto kroku neodhodlali.

Stúpenci Trumpa

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador aj jeho brazílsky náprotivok Jair Bolsonaro sú považovaní za stúpencov Donalda Trumpa, ktorý vo voľbách kandidoval proti Bidenovi.

López Obrador sa nechal počuť, že s gratuláciou zatiaľ počká, kým sa nevyriešia právne otázky spojené s hlasovaním v USA. S Trumpom ho spája srdečný vzťah napriek tomu, že Američan v roku 2019 pohrozil Mexiku uplatnením ochromujúcich ciel na mexické výrobky, keď López Obrador nezasiahne proti stredoamerickým migrantom, ktorí sa snažia dostať do USA cez územie Mexika.

López Obrador súhlasil a migrantov začal vracať naspäť do ich domovských krajín. "Prezident Trump si nás veľmi vážil a dosiahli sme vďaka nemu dobré dohody. Ďakujeme mu, pretože do nás nezasahoval a rešpektoval nás," povedal López Obrador.



Brazílčan Bolsonaro, ktorý predtým vyslovil nádej na Trumpovo znovuzvolenie a jeho syn dokonca nosil klobúk s nápisom "Trump 2020", sa zdá byť nespokojný s výsledkom prezidentských volieb. Jeho syn, kongresman Eduardo Bolsonaro, dokonca vyznáva podobnú rétoriku ako Trump a spochybnil počty hlasov, ktoré dostal Biden.



Vysoký predstaviteľ brazílskeho veľvyslanectva v USA, ktorý nechcel byť menovaný zo strachu pred represáliami, uviedol, že brazílski predstavitelia sa obávajú, že takéto prejavy Bolsonara alebo jeho synov by mohli destabilizovať vzťahy medzi krajinami.

Ešte pred niekoľkými dňami Bolsonarovo okolie verilo vo víťazstvo Trumpa, no odvtedy jeho diplomati údajne stihli nadviazať kontakt s ľuďmi okolo Bidena.

Peking čaká na oficiálne výsledky

V skupine väčších svetových štátov, ktoré zatiaľ negratulovali Bidenovi, sa nachádza aj Čína.

Peking uviedol, že berie na vedomie Bidenovo vyhlásenie o víťazstve v amerických prezidentských voľbách, bude však "dodržiavať medzinárodné postupy", čo sa týka zoficiálnenia výsledkov.

Postoj Číny je tak v súlade s jej politikou nezasahovania do vnútorných politických záležitostí iných krajín.

Čína má so súčasným prezidentom USA Trumpom napäté vzťahy, najmä pre otázky obchodu, technológií a vplyvu Číny v Ázii a vo svete.