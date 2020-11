Izraelčania protestovali proti Netanjahuovi, po víťazstve Bidena dúfajú v zmenu

Protesty pretvávajú už štyri mesiace.

8. nov 2020 o 14:57 SITA

JERUZALEM. Niekoľko tisíc Izraelčanov sa sobotu zišlo v Jeruzaleme na pravidelnom proteste proti premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, pričom niektorí vyjadrili nádej, že víťazstvo Joea Bidena v amerických prezidentských voľbách prinesie zmenu aj pre Izrael.

Pred sídlom Netanjahua, ktorý je jedným z najbližších medzinárodných spojencov súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa protesty konajú už viac ako štyri mesiace a demonštranti ho vyzývajú na odstúpenie pre riešenie pandémie koronavírusu i proces, ktorému čelí pre obvinenia z korupcie.

Počas sobotňajšieho protestu mali niektorí účastníci transparenty s nápismi ako "Trump je preč, Bibi (prezývka Netanjahua, pozn. red.) na rade" či "Netanjahu si na rade".

Napriek záväzku udržiavať vzťahy s oboma stranami v USA, Netanjahu častejšie inklinoval k republikánom, uvádza agentúra AP. Trump si od vtedy, čo nastúpil do úradu, od Netanjahua vyslúžil chválu za to, že stiahol USA z jadrovej dohody s Iránom či za to, že uznal Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela a presunul tam americké veľvyslanectvo, po čom Palestínčania prerušili vzťahy s USA.

Biden sa v tejto súvislosti vyjadril, že americké veľvyslanectvo späť do Tel Avivu nepresunie, ale naznačil, že k Iránu a Palestínčanom zaujme vyrovnanejší prístup.



V Tel Avive sa v sobotu zase za účasti tisícok ľudí uskutočnilo pietne podujatie pripomínajúce si 25. výročie od zavraždenia niekdajšieho premiéra Jicchaka Rabina.