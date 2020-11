Zjednotil stranu a netreba sa báť jeho twitteru. Päť dôvodov, prečo vyhral Biden

Prečo bude prezidentom Biden?

7. nov 2020 o 19:01 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Americkým prezidentom sa v januári stane demokratický kandidát Joe Biden, po štyroch rokoch teda v Bielom dome končí republikán Donald Trump.

Od roku 1980 sa pritom len raz stalo, že by úradujúci prezident nevybojoval pre seba druhé funkčné obdobie, v roku 1992 prehral voľby George Bush starší.

Prinášame päť dôvodov, prečo sa to Bidenovi podarilo.

1. Referendum o Trumpovi

Už pred štyrmi rokmi bol Donald Trump veľmi rozdeľujúcou osobnosťou. Mnohí ho však volili s tým, že vo funkcii možno už nebude taký excentrický ako v kampani a vo svojej predošlej podnikateľskej kariére. Nevyšlo.

Posledné štyri roky ukázali, že sa rovnako správa aj v úlohe prezidenta. Trump pokračoval v urážkach názorových oponentov, príslušníkov iných etník, iného náboženstva alebo migrantov.

V Bielom dome sa obklopil vernými ľuďmi bez potrebnej kvalifikácie až do tej miery, že kľúčové úlohy od neho dostali dcéra a zať. Kritikov, aj keď mali skúsenosti, vyhadzoval.

Zahraničnú politiku zas zneužíval na presadzovanie vlastných cieľov, za čo si vyslúžil aj odvolávanie v Kongrese. Trump podporoval krajne pravicové skupiny, rozdelil spoločnosť a ani sa to nesnažil napraviť. Naopak, situáciu dodnes stupňuje.

Trump síce získal viac hlasov než pred štyrmi rokmi, no zároveň proti sebe mobilizoval toľko ľudí, že by hlasovali prakticky za každého, kto by sa mu postavil. Aj vďaka tomu získal Joe Biden asi 75 miliónov hlasov, čo je najviac v histórii.

2. Pandémia koronavírusu

Koronavírus priniesol do Ameriky ekonomickú aj zdravotnícku krízu.

Ekonomika sa dovtedy vyvíjala pomerne dobre, aj keď demokrati argumentovali, že za to nemôže samotný Trump, ale reformy, ktoré presadil ešte jeho demokratický predchodca Barack Obama.

Pandémia to však zmenila. Prišiel rekordný prepad ekonomiky (9,5 v druhom štvrťroku) aj rekordná nezamestnanosť (14,7 percenta v apríli). V Amerike sa dlhodobo hovorí, že voľby v skutočnosti nie sú o ničom inom ako ekonomike. Zrejme boli aj tentokrát.