Vo Philadelphii počítajú hlasy, polícia zadržala dvoch ozbrojených mužov

6. nov 2020 o 19:16 SITA

PHILADELPHIA. Philadelphská polícia vo štvrtok zadržala neďaleko centra, kde počítajú hlasy v prezidentských voľbách, dvoch ozbrojených mužov, ktorí nemali povolenie na držbu zbraní.



Polícia podľa vlastných údajov dostala informácie o vyzbrojenej dvojici, ktorá sa pohybuje po Philadelphii a vo vozidle Hummer smeruje k centru.

Muži po zadržaní priznali, že auto, ktoré policajti videli v blízkosti, patrí im. Vo vozidle našli muži zákona aj ďalšiu zbraň.

Oboch zadržaných obvinia z nedovoleného ozbrojovania, no zatiaľ to ešte formálne nespravili. Ich totožnosť zatiaľ nezverejnili.



Agentúra AP v súvislosti so zadržaním mužov upozorňuje, že zatiaľ nie sú známky rozsiahlejších celonárodných protestov v súvislosti s voľbami, no existujú obavy, že pretrvávajúca neistota môže zvýšiť napätie.



Skupinky Trumpových podporovateľov sa vo štvrtok zhromaždili pri centrách vo Phoenixe, Detroite a Philadelphii. I keď zatiaľ protesty nie sú násilné, miestni úradníci majú obavy.