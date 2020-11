Politológ: Mnohí voliči nechceli prezradiť, že volia Trumpa. Za hádky im to nestojí

Dlhé počítanie hlasov môže zmierniť nenávisť, hovorí politológ ALAN LEVINE.

5. nov 2020 o 18:53 Lukáš Onderčanin

Trumpovi mohol pomôcť fenomén hanblivého voliča, demokrati si zase boli príliš istý tým, že krajina stojí na ich strane, hovorí riaditeľ Inštitútu politickej teórie z American University ALAN LEVINE.

Je už možné povedať, kto bude ďalší americký prezident?

Ešte stále to nevieme povedať, hlasy sa stále sčítavajú. Je to veľmi tesné, zatiaľ to vyzerá, že Biden má jednoduchšiu cestu k víťazstvu.

Kedy očakávate, že budeme vedieť výsledky volieb?

Ak Biden získa Nevadu a Arizonu, zvíťazil. Lenže v Nevade majú desať dní na to, aby prijali obálky s hlasmi odovzdanými pred voľbami. Takže je možné, že do konca budúceho týždňa to nebude. So sčítaním zase môžu skončiť Georgia alebo Pensylvánia a tiež môžu prisúdiť Bidenovi víťazstvo.

Prekvapili vás doterajšie výsledky volieb? Prieskumy naznačovali výraznejšie víťazstvo pre Bidena.

Profesor Alan Levine z American University vo Washingtone D.C. (zdroj: )

Prekvapili ma. Nepoznám iné mechanizmy na monitorovanie politických nálad v spoločnosti ako prieskumy či médiá. Niektoré prieskumy naozaj ukazovali, že to bude veľmi tesné alebo dokonca, že Trump môže zvíťaziť, no väčšinou ich iné prieskumné agentúry označovali za nepresné. Vyzerá, že to bolo naopak.

Podobné dianie sme videli v roku 2016, keď prieskumy neodhadli prehru Hillary Clintonovej. Čo za tým je?

Je to len jedna z hypotéz, no existuje fenomén, ktorý nazývame hanblivý Trumpov volič. V demokratickej spoločnosti sú niektoré myšlienky akceptovateľné v určitom kruhu a ak ste mimo tohto kruhu, nikto vás síce nezavrie do väzenia ani nezbije, no mnohí vami budú pohŕdať. V mnohých oblastiach je podporovanie Trumpa mimo akceptovateľného kruhu. Je možné, že mnohí ľudia podporujú Trumpa, no nikomu o tom nepovedia. Nechcú sa hádať so susedmi či s rodinou.

Donald Trump ohlásil víťazstvo dávno predtým, ako boli zrátané všetky hlasy. Čo si o tom myslíte?