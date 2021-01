Nahradí Trumpa a stane sa 46. americkým prezidentom. Kto je Joe Biden?

Kto je nový prezident USA Joe Biden? Prečítajte si jeho životopis.

20. jan 2021 o 6:15 SITA

Štvorročné funkčné obdobie Donalda Trumpa je na konci. V stredu 20. januára zloží svoj sľub Joe Biden a stane sa 46. prezidentom USA.

Kto je Joe Biden? Prečítajte si životopis

Joe Biden, demokratický kandidát v tohtoročných prezidentských voľbách v USA, sa narodil 20. novembra 1942 v Scrantone v Pennysylvánii ako Joseph Robinette Biden Jr. v katolíckej rodine so zmiešaným anglicko-francúzsko-írskym pôvodom. Vyrastal spoločne so sestrou a dvomi bratmi.

Keď sa v 50. rokoch minulého storočia scrantonská oblasť ocitla v ekonomickom úpadku, Bidenov otec si nemohol nájsť trvalú prácu, a tak presťahoval rodinu do Claymontu v susednom štáte Delaware.

Kde Joe Biden študoval

Tam Biden v roku 1961 vyštudoval Archmere Academy v Claymonte a v roku 1965 históriu a politické vedy na University of Delaware v Newarku. Počas štúdií bol dokonca výborným hráčom amerického futbalu a chvíľku sa venoval aj bejzbalu. V roku 1968 získal akademický titul doktor práv na Syracuse University a následne začal vykonávať právnickú prax vo Wilmingtone.

V roku 1970 ho zvolili do okresnej rady New Castle a o dva roky neskôr uspel v senátnych voľbách v štáte Delaware. Stal sa tak šiestym najmladším senátorom v histórii Spojených štátov amerických. V senáte vydržal dlhých 36 rokov, a keď v januári 2009 rezignoval v súvislosti s nomináciou na viceprezidenta USA, patril v tom čase medzi služobne najstarších senátorov v krajine.

Výsledky prezidentských volieb v USA 2020

Joe Biden ako senátor

Počas kariéry senátora (1973 - 2009) sa viackrát zviditeľnil v súvislosti s medzinárodnou politikou USA. V roku 1991 sa postavil proti vojne v Perzskom zálive. Podporil však rozšírenie pôsobnosti Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) do východnej Európy a jej zásah v konfliktoch na Balkáne v 90. rokoch. Podporil tiež rezolúciu schvaľujúcu vojnu v Iraku v roku 2002, nesúhlasil však s navýšením počtu amerických vojakov v roku 2007.

Bidenovo meno sa už v minulosti skloňovalo s kandidatúrou na post prezidenta Spojených štátov. V rokoch 1988 a 2008 sa neúspešne uchádzal o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany. V období rokov 2009 - 2017, počas éry prezidenta Baracka Obamu, zastával funkciu 47. viceprezidenta USA.

Joe Biden a rodinný život

V roku 2016 mal na dosah prezidentskú nomináciu, no v čase, keď sa začínala kampaň, sa stiahol z politickej scény po tom, ako pre nádor na mozgu skonal jeho 46-ročný syn Beau.

Rodinné tragédie niekoľkokrát zasiahli do Bidenovej politickej kariéry. Niekoľko týždňov po zvolení do senátu, 18. decembra 1972, prišiel pri tragickej dopravnej nehode počas vianočných nákupov o manželku Neiliu a ročnú dcérku Naomi. Bidenovi synovia, spomenutý Beau a Hunter, zrážku s kamiónom prežili, avšak, s početnými zraneniami.

V tom čase zvažoval, že ukončí pôsobenie v senáte, aby sa mohol lepšie postarať o chlapcov, ale nechal sa presvedčiť na pokračovanie. V roku 1977 sa zosobášil so súčasnou manželkou Jill, majú spolu dcéru Ashley. Keď sa Bidenovi podarí triumfovať v boji o Biely dom, stal by sa najstarším zvoleným prezidentom v dejinách USA. V čase budúcej inaugurácie v januári 2021 bude mať už 78 rokov a bol by o sedem rokov starší, ako mal počas prezidentskej prísahy najstarší nový zvolený prezident USA Donald Trump.