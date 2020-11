Trump vidí víťazstvo aj volebný podvod. Na výsledky môžeme čakať dni

Trump získal kľúčové štáty.

4. nov 2020 o 11:11 Lukáš Onderčanin

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/KtNZV7qezMM

Článok pokračuje pod video reklamou

WASHINGTON, BRATISLAVA. Keď sa v utorok neskoro večer pred svojich podporovateľov v Bielom dome postavil americký prezident Donald Trump, ľudia okolo neho kričali, že ho milujú.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Chystáme sa na oslavy, pretože sme víťazi, odkázal Trump Čítajte

Prezident sa všetkým poďakoval a oznámil, že sa chystá oslavovať. „Pripravovali sme sa na výhru vo voľbách a voľby sme vyhrali. To, že nás ešte nevyhlásili za víťazov, je podvod na našom národe,“ odkázal.

V tom čase pritom ešte neboli spočítané milióny hlasov v mnohých amerických štátoch. Aj keď predbežné výsledky prezidentských volieb musia byť sklamaním pre kandidáta Demokratickej strany Joea Bidena, pomalé sčítavanie hlasov, ktoré prišli poštou, mu stále dávajú šancu na víťazstvo.

Voľby však zatiaľ zostávajú vo volebnom pate a na skutočného víťaza si zrejme budeme musieť počkať aj niekoľko dní.

Na hlasy sa bude čakať

Pre kandidáta demokratov to nebola dobrá noc. „Vedeli sme, že to potrvá. No sme stále odhodlaní zvíťaziť. Musíme počkať, kým bude každý hlas spočítaný,“ povedal Joe Biden a vyzval voličov k trpezlivosti.