Disciplína v novembri nám zabezpečí znesiteľné Vianoce, vyhlásila Merkelová

V Nemecku za začal čiastočný lockdown, kancelárka vyzvala na dodržiavanie opatrení.

2. nov 2020 o 16:52 TASR

BERLÍN. Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala v pondelok obyvateľov krajiny, aby dodržiavali nové protipandemické opatrenia, zredukovali svoje sociálne kontakty a pomohli tak v boji proti šíreniu nového druhu koronavírusu. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.

"Ak chceme, aby to fungovalo, sme závislí od spolupráce, prijatia a pochopenia a porozumenia občanmi v našej krajine," uviedla Merkelová v pondelok, keď začali platiť viaceré nové obmedzenia vrátane zatvorenia reštaurácií, voľnočasových a kultúrnych centier.

"Je to v rukách každého z nás, aby sa tento november stal naším spoločným úspechom, zmenou k lepšiemu," dodala.

Vianoce po karanténe

Ak sa v novembri podarí spomaliť šírenie vírusu, vytvoria sa podľa kancelárky predpoklady na to, "aby sme mali znesiteľný december, samozrejme stále za dodržiavania opatrení(...), ale opäť s väčšou slobodou".

Čo sa týka vianočných sviatkov, Merkelová naznačila, že oslavy v kruhu rodiny budú povolené a ľuďom odporučila, aby predtým, než sa stretnú so svojimi staršími rodinnými príslušníkmi, strávili niekoľko dní preventívne v karanténe.

"Stále si musíme pripomínať, že žijeme v pandémii a s pandémiou," poznamenala s tým, že ide o skúšku, akú Nemecku nezažilo od druhej svetovej vojny.

Ak nakazených ubudne, bude ľahšie pátranie

Nemecko eviduje v priemere takmer 128 nakazených na 100 000 obyvateľov za sedem dní, priblížila Merkelová s tým, že je potrebné, aby sa toto číslo znížilo na 50.

Zdôvodnila to tým, že pri takomto počte infikovaných dokážu zdravotníci sledovať kontakty nakazených.

"Nesmieme dopustiť, aby rýchle šírenie vírusu stále viac zaťažovalo naše zdravotníctvo," povedala Merkelová. V súčasnosti nie je podľa nej možné dohľadať zdroj nákazy až v 75 percentách prípadov.

"Je to exponenciálny nárast, ktorý nás so zvyšujúcou sa rýchlosťou posúva k akútnej núdzovej situácii v našich nemocniciach. Vidíme to tiež na počte pacientov s koronou na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ktorý sa v posledných desiatich dňoch opäť zdvojnásobil," konštatovala Merkelová.

Nemecko nemá na výber, platí čiastočný lockdown

Kancelárka zdôraznila, že Nemecko si počas jesene a zimy nemôže dovoliť poľaviť v dodržiavaní opatrení, ako tomu bolo v lete.

Hoci rozumie sklamaniu mnohých ľudí, že táto situácia trvá už dlho, dôležité je napriek tomu akceptovanie opatrení, keďže "nemáme na výber".

Od polnoci z nedele na pondelok platí v Nemecku čiastočný lockdown. Na verejnosti sú povolené zhromaždenia najviac desiatich osôb z nie viac ako dvoch rôznych domácností. Zatvorené sú do konca novembra okrem reštaurácií a barov aj kiná, múzeá, divadlá, masážne a kozmetické salóny či fitnescentrá.

V pondelok hlásilo Nemecko 12 097 nových prípadov nákazy, čím ich celkový počet stúpol na 545 027. V krajine evidujú už 10 530 obetí na životoch v dôsledku ochorenia COVID-19.