Lukašenko obvinil arcibiskupa z protištátnej činnosti

Prezident Bieloruska chce, aby katolícki kňazi študovali v Bielorusku, nie v Poľsku.

2. nov 2020 o 16:16 TASR

MINSK. Alexandr Lukašenko tvrdí, že bieloruský arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz, ktorému Bielorusko od začiatku septembra odopiera možnosť návratu z Poľska, sa podieľal na "organizovaní masových nepokojov".

Lukašenko v utorok vyhlásil, že Kondrusiewiczovi je upieraný návrat do Bieloruska, pretože "odišiel do Poľska, aby tam dostal rady, ako zničiť našu krajinu".

Podľa portálu TUT.by Lukašenko vysvetlil, že ako "hlava štátu" je podľa ústavy "povinný chrániť tento štát", čo označil za svoju "primárnu povinnosť".

Ako príklad takéhoto prístupu uviedol práve kauzu arcibiskupa Kondrusiewicza, ktorý sa už tretí mesiac usiluje vrátiť z Poľska, kde sa koncom augusta zúčastnil na oslavách Panny Márie Čenstochovskej. Akýkoľvek politický motív svojej návštevy v Poľsku arcibiskup odmieta.

Ako je známe, po prezidentských voľbách, ktoré sa v Bielorusku konali 9. augusta, a po vypuknutí protestov Kondrusiewicz opakovane vyzýval bieloruské orgány, aby zastavili násilie proti demonštrantom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na webovej stránke katolíckej cirkvi v Bielorusku boli uverejnené aj výňatky z rozhovoru arcibiskupa pre poľskú katolícku televíziu, v ktorých uviedol, že výsledky hlasovania boli sfalšované.

Následne Kondrusiewicz odcestoval do Poľska, ale naspäť do Bieloruska ho už tamojší pohraničníci nepustili, hoci je občanom Bieloruska. Bieloruské úrady mu okrem toho zneplatnili jeho bieloruský pas.

Vatikán i americké ministerstvo zahraničných vecí už Minsk viackrát vyzvali, aby Kondrusiewiczovi umožnili návrat do vlasti.

Lukašenko uznáva náboženský zmier

Lukašenko v pondelok v Minsku na stretnutí s pravoslávnym patriarchálnym exarchom celého Bieloruska, metropolitom minským a zaslavským Veniaminom, navrhol, aby sa v rámci katolíckej cirkvi posilnila príprava uchádzačov na kňazské povolania v Bielorusku - namiesto toho, aby odchádzali študovať do Poľska.

Súvisiaci článok Na protestoch proti Lukašenkovi zadržali ďalších vyše 300 ľudí Čítajte

Dodal, že tento problém svojho času nastolil aj počas rozhovoru s medzičasom už emeritným pápežom Benediktom XVI.

Lukašenko sa v pondelok zmienil aj o úspechu pri vytváraní medzináboženského zmieru v krajine. Varoval však, že nedovolí, aby sa akákoľvek organizácia - vrátane náboženskej - zameriavala na likvidáciu štátu.

Kritika Macrona

Ubezpečil tiež, že "my si nikdy nedovolíme to, čo prezident Francúzska (Emmanuel Macron)", keď bránil slobodu prejavu. Na margo zverejnenia karikatúr proroka Mohameda vo Francúzsku Lukašenko vyhlásil, že "je neprijateľné zasahovať do náboženského cítenia veriacich, najmä moslimov".

"Vieme, akí sú temperamentní a ako reagujú, keď ich urážate," podotkol Lukašenko a ponúkol sa ako sprostredkovateľ medzi Macronom a moslimami. "Môžem mu pomôcť, pretože s moslimami mám veľmi dobré vzťahy. Už zo 20 rokov," spresnil Lukašenka.