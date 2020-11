Socha veľrybieho chvosta zabránila pádu metra z nadjazdu

tvorca diela zostal prekvapený, že sa socha nezničila.

2. nov 2020 o 15:48 SITA

BRATISLAVA. Vodič metra v Holandsku sa vyhol nešťastiu vďaka dobre umiestnenej soche, ktorá zabránila pádu jeho vozidla z vyvýšenej plošiny.

Incident sa stal v noci z nedele na pondelok v Spijkenisse neďaleko Rotterdamu, keď súprava prerazila bariéru na konci trate na zastávke De Akkers.

Bez zranení

Jej pádu z desaťmetrovej výšky do vody však zabránila veľká socha veľrybieho chvosta, ktorá vozidlo zachytila, informuje spravodajský portál BBC.

Nemenovaný vodič vyšiel po incidente zo súpravy sám. Odviezli ho do nemocnice na kontrolu a podľa všetkého neutrpel žiadne zranenia.

Autora sochy prekvapilo, že vydržala

Úrady teraz pracujú na tom, ako súpravu dostať zo sochy preč. "Usilujeme sa rozhodnúť ako dáme vlak opatrne a kontrolovane dole," uviedol v pondelok jeden z tamojších predstaviteľov pre holandského vysielateľa NOS.

Socha s názvom Veľrybie chvosty je dielom architekta a umelca Maartena Struijsa.

Z vody pri konci trate sa týčia od roku 2002. Samotný Strujis je podľa svojich slov prekvapený, že sa socha nezničila.

"Je to takmer 20 rokov a vy vlastne očakávate, že sa plastika trochu rozdrví, ale zjavne to tak nie je," povedal pre NOS s tým, že by si také niečo nikdy nedokázal predstaviť.