Volič Trumpa: Uráža ma, keď nás nazývajú rasistami. Krajinu viac rozdeľujú demokrati

JOE LOCICERO má 78 rokov, žije v mestečku Canfield v štáte Ohio. Jeho starí rodičia emigrovali do USA z Talianska. Pracoval ako inžinier pre US Steele, ako strategický manažér General Motors v Tennessee aj pre Harley Davidson vo Wisconsine. Na dôchodku sa zapojil do miestnej politiky a bol niekoľko rokom mestským poslancom. S prezidentom Donaldom Trumpom je maximálne spokojný a je odhodlaný voliť ho znovu.

Chodíte pravidelne voliť?

Vždy volím. Neboli to vždy republikáni. Mama mi hovorila, že treba voliť vždy najlepšiu osobu. Ona sama bola metodistka, veľmi konzervatívna, a myšlienka, že niekto chce presadiť zabíjanie detí v maternici, jej stačilo, aby vždy volila pro-life kandidátov. Ja som to zdedil a zapájam sa do cirkevnej skupiny, ktorá pomáha ženám, ktoré si nie sú isté pred pôrodom.

Koho ste volili v roku 2016?

Voľba bola vtedy aj dnes úplne jasná. Republikáni sú väčšinou pro-life. Hlavný dôvod, prečo som volil Trumpa, bolo moje sklamanie z politickej triedy. Keď som sa pozrel na republikánov aj demokratov vo Washingtone DC, nevidel som medzi nimi rozdiel. Stále hovorili len o problémoch, no nie o riešeniach. Imigrácia bola téma, ale riešenie nikto neponúkal. Chcel som vyskúšať niečo iné. Donald Trump mal za sebou aj výsledky, aj keď médiá o nich nehovoria.

Ako ste po štyroch rokoch spokojný s tým, čo dosiahol Donald Trump?

Som absolútne spokojný. Keď prezident hovorí, rozumiem, čo chce povedať. Občas ten význam treba hľadať, napríklad keď hovoril, že Mexiko zaplatí za múr proti imigrácii. Nemyslel to doslovne. No dnes je faktom, že Mexiko lepšie stráži svoje južné hranice a po prerokovaní dohody o voľnom obchode (NAFTA) aj viac platia. Nie som proti imigrácii, rozumiem, čo imigranti spravili pre túto krajinu, no nemyslím si, že sem máme len tak pustiť 12 miliónov ľudí, ktorí nemajú šajnu o našej kultúre. Konečne nemusíme bojovať o ropu, sme energeticky sebestační. Štáty majú vďaka prezidentovi menej byrokracie. Veľkou vecou je aj dosadenie troch konzervatívnych sudcov na Najvyšší súd, ľudí, ktorí chcú presne dodržiavať to, čo je v ústave napísané. Politici totiž prichádzajú a odchádzajú, no čo nás ako krajinu drží pri živote, je práve ústava.