Britská vláda zvažuje zavedenie lockdownu v Anglicku

Británia eviduje každý deň viac ako 20-tisíc nových prípadov.

31. okt 2020 o 12:15 SITA

LONDÝN. Britská vláda zvažuje zavedenie lockdownu v Anglicku po tom, ako vedeckí poradcovia varovali, že počet hospitalizovaných a mŕtvych v dôsledku koronavírusu môže čoskoro presiahnuť jarnú úroveň.



Epidemiológ John Edmunds, člen vládnej skupiny, vyhlásil, že počet prípadov je "výrazne nad" najhorším scenárom vypracovaným začiatkom mesiaca.



Premiér Boris Johnson predstavil systém lokálnych obmedzení v Anglicku súvisiaci s úrovňou infekcie. Vedci však upozorňujú, že to nestačí.



Podľa novín The Times v pondelok plánuje vyhlásiť mesačný lockdown, no vláda potvrdila, že zatiaľ nedospela k žiadnemu rozhodnutiu.



Británia eviduje každý deň viac ako 20-tisíc nových prípadov. Zároveň má najvyšší počet mŕtvych v Európe, a to viac ako 46-tisíc.