V Belgicku suspendovali učiteľa, ktorý žiakom ukazoval karikatúry Mohameda

Dôvodom mala byť ich obscénna forma a nie náboženský podtón.

30. okt 2020 o 20:54 TASR

BRUSEL. Bruselská mestská časť Molenbeek suspendovala učiteľa, ktorý žiakom ukazoval karikatúry proroka Mohameda v rámci diskusie o zabití francúzskeho učiteľa dejepisu zo 16. októbra.

Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu Molenbeeku.

Učiteľ ukázal jednu z karikatúr zverejnených vo francúzskom satirickom magazíne Charlie Hebdo. Tú istú karikatúru použil i zavraždený francúzsky učiteľ Samuel Paty.

"Naše rozhodnutie je založené výlučne na skutočnosti, že sú to obscénne obrázky," povedal hovorca starostky štvrte Molenbeek. Dodal, že úrady by postupovali rovnako i v prípade, ak by nešlo o obrázky proroka Mohameda.

Na zmienenom obrázku sú zobrazené genitálie postavy, ktorá kľačí nahá. Žiaci boli vo veku 10 - 11 rokov. Dvaja alebo traja rodičia sa podľa hovorcu v tejto súvislosti sťažovali.

Dočasné pozastavenie výkonu zamestnania nie je podľa starostkinho hovorcu trestom, má však za úlohu udržať poriadok, kým sa neskončí disciplinárne konanie.

Samuela Patyho zavraždili 16. októbra v Conflans-Sainte-Honorine v metropolitnej oblasti Paríža. Páchateľom bol 18-ročný islamista čečenského pôvodu Abdoullakh Anzor, ktorý svojej obeti dlhým nožom oddelil hlavu od tela. Polícia útočníka neskôr zastrelila.

Paty predtým v rámci hodín o slobode prejavu ukázal študentom karikatúry proroka Mohameda zverejnené v satirickom magazíne Charlie Hebdo.

Vražda šokovala Francúzsko a evokovala spomienky na útok, ktorý sa odohral pred piatimi rokmi v parížskej redakcii satirického časopisu Charlie Hebdo.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v reakcii na vraždu verejne podporil slobodu prejavu, ktorá podľa neho zahŕňa aj zverejňovanie karikatúr.

Výroky Macrona vyvolali protesty v mnohých krajinách islamského sveta a nárast napätia v ich vzťahoch s Francúzskom.

V Belgicku - podobne ako v susednom Francúzsku - v posledných rokoch zaznamenali viacero útokov. Štvrť Molenbeek, kde veľkú časť obyvateľstva tvoria moslimovia, je známa ako ohnisko radikálneho islamu, píše AFP.