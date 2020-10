EÚ chce posilniť právomoci WHO v boji s pandémiami

Organizácia by mohla posúdiť situáciu priamo na mieste, kde hrozí vysoké riziko nákazy.

30. okt 2020 o 17:44 SITA

LONDÝN. Ministri zdravotníctva členských štátov Európskej únie vyzývajú na rozšírenie kompetencií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v boji s pandémiami.

To by znamenalo, že organizácia by mohla nezávisle posúdiť epidemiologickú situáciu priamo na mieste, kde hrozí vysoké riziko nákazy.

Po rozhovoroch s rezortnými kolegami o tom informoval v piatok nemecký minister Jens Spahn.

Viac politickej aj finančnej podpory

V úsilí o zvládanie akútnych kríz by mala WHO dostať viac politickej aj finančnej podpory, povedal Spahn.

K iniciatíve sa pripojila aj európska komisárka pre zdravotníctvo Stella Kyriakidesová a pripomenula, že EÚ vlani prispela do rozpočtu organizácie čiastkou 100 mil. eur.

WHO nemá dostatočné kapacity

WHO od nástupu pandémie čelila opakovanej kritike za početné zlyhania. Americký prezident Donald Trump organizáciu opakovane obvinil, že v súčinnosti s vládou v Pekingu zatajovala skutočný rozsah pandémie v jej úvodnej fáze.

Trump najskôr rozhodol o pozastavení financovania organizácie a USA z nej následne vystúpili. WHO tak stratila svojho najväčšieho donora.

Mimoriadne požiadavky súvisiace s ochorením COVID-19 „presahujú súčasné kapacity WHO a jej schopnosť podporovať členské štáty,“ uvádza sa v návrhu dokumentu, ktorý predložili v piatok nemecké ministerstvo zdravotníctva a Európska komisia.

Možnosť vlastného vyšetrovania

WHO v súčasnosti nemôže viesť nezávislé vyšetrovania. Návštevy jej expertov si vyžadujú súhlas dotknutých krajín a jej činnosť je vo veľkej miere závislá na miestnej politickej situácii.

EÚ tiež vyzýva štáty na zvýšenú transparentnosť a efektívnejší systém spolupráce pri informovaní o krízových situáciách.

V skorých fázach prepuknutia epidémie sa WHO verejne sťažovala na neochotu poskytnúť dostatočné informácie. Konkrétne krajiny ale nemenovala. Návrhmi EÚ by sa mali členské štáty zaoberať budúci mesiac.