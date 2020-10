Orbán nariadil pripraviť plán očkovania proti koronavírusu

Okolo januára by mohla byť zaočkovaná najrizikovejšia kategória osôb.

30. okt 2020 o 9:44 TASR

BUDAPEŠŤ. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán nariadil operačnému štábu, aby pripravil plán očkovania proti novému druhu koronavírusu.

V pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió premiér vyjadril nádej, že koncom decembra či začiatkom januára by už mohla byť v Maďarsku k dispozícii vakcína proti vírusu SARS-CoV-2.

Okolo januára by podľa jeho slov mohla byť zaočkovaná najrizikovejšia kategória osôb, teda chronicky chorí a starší ľudia.

"Vyslal som svojich ľudí do Číny, na jar by už mohlo byť v Maďarsku k dispozícii veľké množstvo vakcíny z viacerých miest. V apríli by sme mohli vyhlásiť víťazstvo," zdôraznil Orbán.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vo štvrtok pribudlo v Maďarsku 2194 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 56 chronicky chorých pacientov. Od začiatku pandémie táto krajina eviduje 68 127 infikovaných a 1634 úmrtí.